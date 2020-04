EN TODOS LOS NIVELES

El coronavirus sin duda se colado en todos los niveles tanto sociales como de Gobierno. Aquí ya le habíamos dado cuenta de funcionarios del Gobierno estatal que han resultado positivos y personajes que han fallecido.

Pues ayer, fue el propio Ayuntamiento de Tijuana, a través de Miguel Larre, director de Comunicación Social, quien confirmó que al menos nueve funcionarios municipales han sido contagiados por Covid 19.

Entre estos se encuentra el director de la Policía y Tránsito Municipal, Roberto Esparza Trujillo, quien se encuentra aislado en su domicilio.

De los nueve enfermos, hay tres graves, cuatro ambulatorios, uno estable y otro más se dio de alta.

Además de estos nueve, dos más fallecieron por esta causa, uno de ellos Hebert Axel González, quien era coordinador de la Casa de la Cultura en San Antonio de los Buenos.

RUMORES EN ROSARITO

Los rumores ante posibles contagios por Covid-19 entre empleados del Ayuntamiento de Rosarito han explotado en las redes sociales, pues se habla de que algunos de ellos laboran en dependencias como la propia presidencia y hasta el DIF Municipal.

El hermetismo sobre esta información por supuesto es grande, y si bien la propia Alcaldesa Araceli Brown, asegura que hasta el momento no hay ningún empleado que haya dado positivo al virus, no niega que algunos de ellos se han practicado pruebas, es decir, hay sospechas.

Por el momento, no se ha dado a conocer cuántos de los empleados están en esta situación, pero resulta grave sin duda, que no haya transparencia en los datos pues no se puede obviar, que son precisamente los trabajadores municipales quienes están entregando las despensas y ahí es donde, radica el problema.

De hecho, la propia Alcaldesa ya se practicó un examen y a decir de ella salió negativo, pero asegura que lo hizo por indicaciones del Gobernador, Jaime Bonilla, quien bajó la instrucción a todos los alcaldes de la entidad y nada más.

Sin duda, en los próximos días la información será más precisa, pero por lo pronto antier, al menos hasta la tarde, Brown Figueredo se abstuvo de hacer sus enlaces en vivo a través de su cuenta de Facebook, como acostumbra, para dar a conocer sus acciones de Gobierno.

Claro, no faltó quién dijera que la preocupación se impregna hasta en las paredes del Palacio Municipal.

ADIÓS AL TOGADO

A quien no le dieron ni siquiera una palmadita en la espalda fue al magistrado Víctor Manuel Vázquez Fernández, quien al cumplir los 70 años de edad, tuvo que dejar el cargo que ostentaba desde el 1 de noviembre de 1995 en el Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE).

El veterano ahora ex togado, indirectamente fue una víctima del coronavirus, puesto que a causa del virus originado en China y que ha corrido como reguero de pólvora por el mundo, obligó al cierre del Poder Judicial de Baja California desde el pasado 17 de marzo.

De esta manera, el togado ya no pudo regresar al TSJE para despedirse de sus compañeros magistrados del Pleno ni de la Tercera Sala, Jorge Armando Vásquez y Jesús Espinoza Orozco, este último quien desde antes había solicitado una licencia para ausentarse del cargo, así como de sus proyectistas, actuarios y secretarias.

Así que el ahora ex togado tijuanense seguramente se quedará a vivir en la coqueta ciudad, puesto que allá tiene a su apreciable familia.

Vázquez Fernández concluyó así, sin siquiera una ceremonia o una felicitación pública, una carrera de décadas en el Poder Judicial del Estado, puesto que antes de haber sido magistrado ya había tenido otros cargos, entre ellos el de Juez.

Aparte, ocupó puestos, entre ellos ser el titular de la Secretaría de Seguridad Pública en Tijuana.

Aunque el ex magistrado no se va con los bolsillos vacíos, puesto que tiene derecho al haber de retiro del que gozarán los togados, sin haber aportado un solo peso.

Y como es de los magistrados "viejitos", recibirá un sueldo mensual equivalente al de un Juez, que actualmente anda por los 60 mil pesos, durante un periodo de doce años... ¡no te acabes presupuesto!

Por el momento, el virus mortal que se ha extendido por todo el planeta impidió que el ex togado tuviera aunque sea un reconocimiento a su labor al servicio de la justicia de Baja California.