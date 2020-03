Nuevo mando militar

De manteles largos estuvieron ayer en el cuartel militar de la calle Once en Mexicali, sede de la comandancia de la Segunda Región Militar y del 23 Regimiento de Caballería Motorizado, pues se efectuó la toma de protesta del nuevo comandante de la región, el general de división Celestino Ávila Astudillo.

Como invitado de honor estuvo el gobernador Jaime Bonilla Valdez, así como otros funcionarios, quienes fueron testigos del momento en el que el jefe militar de Baja California, Sonora y Baja California Sur rindió protesta.

Tras asumir el cargo oficialmente, los "chicos de la prensa" de inmediato llenaron de preguntas al general de tres estrellas, solo que lo tomaron por sorpresa, porque prácticamente no supo o no quiso responder a los cuestionamientos.

A Ávila Astudillo le preguntaron cuáles son las prioridades en seguridad en Baja California, cuáles son los "focos rojos" en la inseguridad y uno de los temas de moda, el huachicoleo a los ductos de la quebrada "empresa productiva del Estado" convertida en un barril sin fondo.

Pues bien, nada de eso respondió el general y solo se limitó a decir que viene a "coordinar" la estrategia de México por la paz. Aunque hubiera sido bien aclarar si sigue vigente la de los besos y abrazos para los delincuentes ofrecida por el Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas, Andrés Manuel López Obrador, o si habrá rectificaciones para su combate.

Cesan a funcionario

Una noche de copas terminó muy mal para el empresario y ex funcionario Jaime Burciaga Miker, quien fue cesado de su cargo como director de la Auditoría Superior de la Federación del Estado de Baja California en Ensenada (Asebc).

Esto luego de que circulara un video en redes sociales donde es detenido aparentemente en estado de ebriedad intentando persuadir a policías municipales, mencionando que trabajaba para el gobernador Jaime Bonilla.

El incidente ocurrió la noche del sábado y justamente a día siguiente el Gobernador estuvo en un evento en Ensenada, donde habló de lo ocurrido y aseguró que un comportamiento de ese tipo era intolerable en su gobierno, por lo que solicitó al Congreso del Estado destituirlo inmediatamente, la orden fue acatada y ayer se emitió un comunicado en el que se informaba de su despido y en su lugar fue nombrado Roberto Quezada Quezada como encargado de despacho.

Cabe mencionar que Jaime Burciaga contaba con trayectoria en el sector empresarial y educativo, como miembro del Consejo Coordinador Empresarial de Ensenada (CCEE) y como presidente del Consejo Consultivo Económico de Ensenada en el periodo 2019-2020.

Sin embargo, pues este hecho en el que al parecer trató de charolear pues le costó el trabajo.

Ataques a casa de cambio

Quienes han mantenido el hermetismo son los representantes de las casas de cambio en Tijuana.

Y es que el fin de semana, tres establecimientos, dos ubicados en Otay y otro en el bulevar Agua Caliente, fueron blanco de hechos delictivos, reportándose incendios en los tres.

Si bien no se tuvo personas lesionadas, todo indica que esta situación no fue casualidad, ya que no es la primera ocasión en que se prende fuego a este tipo de establecimientos.

Tan solo a finales del año pasado, cinco casas de cambio también se incendiaron y, hasta el momento, no se tienen personas detenidas y las autoridades no han determinado la causa de los atentados.

A dicho hermetismo se suma el del presidente de los Centros Cambiarios de Tijuana, Carlos Leos, quien optó por no dar una postura por los tres casos más recientes.

Esperemos que la Fiscalía General del Estado informe los avances en la investigación durante la conferencia de prensa que lleva a cabo cada mes.