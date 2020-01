DESAGRADO

Parece que las palabras que dio el Secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), Víctor Toledo Manzur, en las cuales cuestiona el estrés hídrico que se señala hay en Mexicali, así como el uso del agua por parte de la cervecera, no gustó a los grupos que están en contra de la instalación de la cervecera Constellation Brands.

Hay que recordar que el pasado viernes, el secretario de la Semarnat, encabezó un foro con gobierno, empresa, investigadores y ciudadanos para analizar el tema del agua y su uso en la capital del Estado.

En las conclusiones, señaló que en base a los estudios científicos si hay agua en Mexicali y no fue de su agrado la serie de descalificaciones de parte de los grupos de resistencia a los trabajos científicos que no apoyan que falte agua en Mexicali.

Ante esto, la senadora por Baja California, Alejandra León, quien estuvo presente en el foro, utilizó sus redes sociales para señalar que al gobierno le tiembla la mano y faltan funcionarios con ética profesional y no se compre sus definiciones.

Pareciera que si la gente no le da la razón a la senadora, en automático pasan a ser gente que hace un mal trabajo, pareciera que le entró por un oído y le salió por el otro lo dicho por el Secretario de la Semarnat, en el que se necesitan pruebas científicas y no adjetivos y calificativos para defender una postura.

Por cierto, Víctor Toledo Manzur, se reunió el sábado con los manifestantes, quienes le entregaron un documento en el que hay “más evidencias” de corrupción para que se diera la instalación, aunque en teoría tuvieron todo para hacerlo el día del foro, pero curiosamente eso no se presentó.

ENTRE DISPUTAS

Entre dramas, acusaciones mutuas, señalamientos y verdades a medias, el Comité de Turismo y Convenciones (Cotuco) de Rosarito empieza a desdibujarse en un panorama que parecer ser, no dejará contento a nadie.

Este organismo de promoción turística, ha sido el consentido del sector empresarial, por así decirlo, y es que a través de él se concentran gran parte de los esfuerzos para la promoción del destino de un municipio considerado 100% turístico.

Dicen que con las reformas a la estructura de gobierno de la alcaldesa Araceli Brown Figueredo, que concentra en ocho secretarías el funcionamiento del aparato gubernamental, Cotuco no sería el principal encargado de la promoción y por ello, los estira y afloja estaban a punto de reventar y justamente eso ocurrió el pasado jueves cuando la mesa directiva en pleno, encabezada por Dinora Soto Villa renunció durante una reunión de junta de gobierno de la paramunicipal.

Aunque lo que sigue sin duda serán solo cuestiones técnicas para nombrar a un nuevo presidente o en el mejor de los casos lograr que regrese el que ya estaba, lo cierto es que hay una fractura entre la clase empresarial y el gobierno Municipal, y comentan que no han sabido cómo equilibrar la balanza. Según se dice, hay muchos dolidos, por lo que no se ve por dónde empezarán a pegar las curitas para que la herida no se haga más grande.