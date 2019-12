Cartas a Santa

Al fin llegó la Navidad y como nuestros ilustres políticos y funcionarios en todo el país se han portado "muy bien", ya colocaron su botita en el pino navideño en espera de que Santa Claus los trate bien y les traiga lo que pidieron en su cartita al dueño del reno de la nariz roja.

Lo que no saben los distinguidos políticos es que Santa nos mandó una copia de las peticiones, para que sean nuestros amables lectores quienes determinen si merecen o no les cumpla el señor de la gran barba blanca sus caprichos. Vamos a verlas.

Andrés Manuel López Obrador: En su misiva enviada a Santa, el Presidente de México le pide que le traiga al menos una disminución de los delitos en el País, puesto que en su primer año como Mandatario los homicidios se dispararon y 2019 llegó a ser el nada grato año con más homicidios violentos en la historia moderna de México.

El Presidente le pide a Papá Noel que ahora sí le traiga el trenecito Maya que este año no llegó, así como un milagro para que Pemex pueda aumentar la extracción de crudo a niveles que puedan sacar del hoyo o al menos mantener a flote a la Empresa Productiva del Estado. López Obrador ha pedido también a Santa que ahora sí empiece a cuajar su cuarta transformación porque hay quienes no ven nada claro, sino que sigue dando tumbos y no hay nada concreto, salvo improvisaciones.

Felipe Calderón: El ex Mandatario de México ha pedido a Santa que el próximo año el partido que ha creado junto con su esposa Margarita Zavala, "México Libre", consiga "prender" entre los mexicanos y mexicanas, para ver si de perdida logran algunos lugares en el Congreso. Además, Calderón le pide a Santa algo difícil, si no es que imposible:

Dejar de ser la piñata favorita del presidente Andrés Manuel López Obrador. Ah, por cierto, en la medida de lo posible le pide al gordo vestido de rojo que su ex colaborador Genaro García Luna no lo balconee o si no es mucha molestia, este sea exonerado por la justicia estadounidense.

Manuel Bartlett Díaz: El director de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) hizo la cartita a Santa y este le trajo el regalo por adelantado, con la exoneración recibida por parte de la Secretaría de la Función Pública, donde se determinó que no existe un conflicto de intereses aun cuando su hijo y su pareja sentimental tengan una millonada en bienes raíces y empresas.

Olga Sánchez Cordero: La titular de la Secretaría de Gobernación, la otrora dependencia más poderosa en el país, pidió en su carta una brújula, puesto que aunque lleva un año y semanas al frente de la dependencia aún le falta un empujoncito para alcanzar las altas expectativas que de ella se tienen.

La funcionaria ha pedido a Papá Noel que le permita recuperar el rumbo y desvíe hacia ella los reflectores que hoy acapara al "milusos", Marcelo Ebrard Casaubón, en Relaciones Exteriores, para que ella pueda lucirse como parte importante del gabinetazo.

Rosario Robles Berlanga: Desde detrás de los fríos barrotes de la prisión en Santa Martha Acatitla, la ex poderosa funcionaria en el gabinete de Enrique Peña Nieto hizo llegar su misiva a Santa. Robles ya no quiere queso, sino salir de la ratonera, por lo que carta es la más breve de todas, por lo que así se reproduce íntegra: "Querido Santa, solo te pido una cosa: Libertad. Atentamente Rosario Robles".

Jaime Bonilla Valdez: El recién estrenado Gobernador le pide una sola cosa a Santa: Que el periodo de la gubernatura por fin se defina y que sea de cinco años. Le pide que los integrantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación analicen bien el tema y decidan que lo correcto es que sea de cinco años. Y es que su plan para Baja California incluye proyectos que solo se podrían llevar a cabo en ese periodo.

Marina del Pilar Ávila Olmeda: Desde la oficina del Centro Cívico de Mexicali fue enviada al Polo Norte la carta de la alcaldesa, donde le pide poder sacar adelante al municipio el próximo año, para poder ganar puntos y aventarse para "la grande" a nivel estatal en las próximas elecciones locales. Entre sus peticiones la mexicalense está que la gente pague el impuesto predial porque el horno no está para bollos en las finanzas cachanillas.

El pueblo de Baja California: La carta de los bajacalifornianos incluye de todo, desde aumentos salariales en general hasta una de las más recurrentes: Que disminuya la inseguridad y los homicidios, sobre todo en Tijuana donde aparece en el escenario nacional como una de las ciudades más violentas. A Santa le piden los residentes de Baja California que les traiga salud, paz y sobre todo felicidad.

ras ver las cartas enviadas a Papá Noel, no nos queda más que desear a todos una feliz Navidad.