Maestros

Los pagos a los maestros del estado están causando problemas, al grado de que ya se encuentra la amenaza de no iniciar el ciclo escolar el próximo 26 de agosto si no se paga el adeudo.

Aunque el estado asegura que el pago de las catorcenas va al corriente, la líder del Sindicato de Maestros Sección 37, María Luisa Gutiérrez Santoyo señaló que todavía se tienen adeudos del 2016.

Aunado a esto se tiene pendiente la prestación del bono de verano, el cual todavía no es entregado por parte de la autoridad estatal, y aunque Francisco Rueda Gómez señale que no hay motivos para realizar paro de labores, los maestros interinos, de base y jubilados mes con mes están a la expectativa de si habrá dinero o no en sus cuentas.

Dicho problema también le ha traído problemas a la líder sindical, María Luisa Gutiérrez Santoyo, ya que grupos de maestros no están conforme con sus posturas en como se ha manejado el tema de los adeudos a maestros, por lo que piden un cambio en la dirigencia.

La maestra Guadalupe Sánchez Nevarez, explicó que la líder María Luisa Gutiérrez Santoyo, ha tenido carencias en su función, por una falta de representación al magisterio, lo que ha llevado a varios maestros a inconformarse.

Sin duda la presión va subiendo de intensidad a prácticamente una semana del inicio del ciclo escolar en la educación básica, por lo que habrá que estar atentos.

Cambio de aire

El todavía director de Seguridad Pública Municipal de Mexicali, Alonso Ulises Méndez dejará a partir del 20 de agosto la corporación policiaca para posteriormente tomar el cargo directivo en la National Police Foundation de los Estados Unidos.

La institución se encuentra en Washington, Estados Unidos y su principal objetivo es el estudio científico para el desarrollo y mejora de las corporaciones policiacas.

Apenas hace algunos días el director de Seguridad Pública Municipal presentó ante el cabildo de Mexicali lo realizado durante los casi tres años al frente de la corporación Policiaca, en lo que destacó la reducción de los índices delictivos en la mayoría de los parámetros medibles.

Ulises Méndez tuvo su segunda etapa al frente de la Policía Municipal, en la primera, trabajó por que se acreditara por primera vez a la Policía Municipal de Mexicali con la certificación Calea, mejorando las instalaciones y logrando dotar de un helicóptero a la policía municipal.

En su segunda etapa, le tocó ver como varias de las mejoras realizadas dentro de la corporación 6 años atrás, se vinieron abajo, incluido el gimnasio para los oficiales, el helicóptero e incluso la acreditación Calea, la cual mantenían con “pincitas”.

Ahora que deja la corporación, de nueva cuenta se tiene la acreditación Calea, por medio del arrendamiento se tienen patrullas y se dotó de equipo básico como los son chalecos y radios a los policías.

Por lo pronto hoy se realizará la despedida formal de Ulises Méndez realizando el último pase de lista en las instalaciones de la Policía Municipal y veremos si el alcalde de Mexicali da a conocer quien tomará la dirección en el mes y medio de administración que queda.