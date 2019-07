Inician reuniones

Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal de Mexicali fue el primero en iniciar el proceso de entrega-recepción municipal y fue la Coordinadora General del Coplademm quien inició con la entrega de la información y presentación de lo realizado durante la administración, la cual fue transmitida por redes sociales del Ayuntamiento.

Carmen Aidee Casillas Castillo, coordinadora del comité, junto con el Oficial Mayor, Oscar Ortega Velez y el equipo de Desarrollo Municipal presentaron al equipo de transición de lo que será la XXIII administración municipal de Mexicali, encabezada por Marina del Pilar Ávila Olmeda los avances y documentación que se tiene en la dependencia.

La presentación e información se dio en total orden, con preguntas del equipo de transición y respuestas de los funcionarios del comité municipal.

Hoy también dio inicio el proceso de transición en Tijuana, que distó mucho de lo acontecido en Mexicali, ya que en el arranque, la administración entrante no está de acuerdo en sólo recibir carpetas y si hay dudas que se las puedan resolver en 20 días aproximadamente.

El equipo de transición de Arturo González Cruz afirmó que en el resto de los municipios se está llevando de diferente manera, al tener reuniones individuales en las distintas dependencias y contestando dudas y no sólo recibiendo carpetas.



Apagones

El pasado fin de semana fue uno de los más calurosos de la actual temporada de calor, llegando la sensación de temperatura a los 49 grados centígrados, y fue precisamente en estos días donde de nueva cuenta se presentaron apagones en distintas zonas de la ciudad durante los últimos tres días.

En anteriores ocasiones la Comisión Federal de Electricidad (CFE) ha señalado que no hay déficit de energía en la ciudad, y señalan los apagones a fallas comunes de la temporada.

Lo cierto es que ya son tres días consecutivos con apagones y afectaciones en algunas zonas al sector comercial, como en el caso de una plaza comercial que se quedó completamente sin luz, además de las posibles afectaciones económicas, están las de salud, ya que con el intenso calor, las personas vulnerables son más afectadas.





Cambios

Si no ocurre nada raro, hoy el Instituto Estatal Electoral de Baja California que preside Clemente Custodio Ramos Mendoza estaría realizando las modificaciones ordenadas por la Sala Guadalajara del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el que le da una diputación más al PAN, quitándole una al PRD.

Con el cambio, quien será diputada por la vía plurinominal será Claudia Elizabeth Ramírez Quintero quien estuvo muy metida en la designación de los lugares en el Instituto Estatal, buscando que tener el lugar y que saliera su compañero de partido, Miguel Ángel Bujanda Ruiz, pero al final ambos se quedaron y quien salió perdiendo fue el PRD, en teoría aunque faltan pocos días para la toma de protesta, les queda la última instancia que es la Sala Superior.

Veremos si entre hoy o mañana se revisa el caso, de lo contrario serán cuatro los diputados panistas que tomen protesta en la XXIII legislatura de Baja California.