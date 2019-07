Benefician a jueces 'de rebote'

A quienes se les ha visto felices y contentos es a los jueces de Primera Instancia del Poder Judicial del Estado, porque un Tribunal Federal ordenó, en una sentencia de amparo promovido por un ex juez al dejar el cargo, que el Congreso del Estado regule un haber de retiro para los juzgadores locales.

Así que el amparo promovido y ganado por el ex juez de Ensenada Mario Fernando Ruiz Sández, con apoyo del abogado Elías Flores Gallegos, benefició prácticamente "de rebote" a todos los jueces del Poder Judicial del Estado.

Lo curioso es que originalmente ni los magistrados ni los Jueces de Primera Instancia contaban con un haber de retiro o pensión al dejar el cargo después de estar equis cantidad de años.

Pero los magistrados promovieron una controversia constitucional contra el Congreso del Estado, que fue elaborada por el abogado y ex secretario del Consejo de la Judicatura José Alberto Fernández Torres.

Finalmente, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la controversia 13/2018, les dio la razón a los magistrados y se ordenó al Congreso local emitir las normas correspondientes para el haber de retiro.

Los togados se querían comer el pastel solos porque en su controversia no incluyeron a los jueces.

Así que el ex juez Ruiz Sández solicitó el haber de retiro al Consejo de la Judicatura, que obviamente se lo negó. Se fue a amparo y finalmente un Tribunal Colegiado le dio la razón y ordenó al Congreso local regular el haber de retiro tanto para Ruiz Sández como para todos los jueces locales.

Lo curioso es que el Colegiado utilizó el mismo razonamiento de la controversia 13/2018 para que se les conceda a los juzgadores el mentado haber de retiro.

Ahora lo interesante, y hasta preocupante para el Consejo de la Judicatura que preside el magistrado Salvador Juan Ortiz Morales, es de dónde van a sacar el dinero para el haber de retiro de los jueces, porque ya con esto hay varios que se frotan las manos porque tienen edad suficiente para dejar el cargo.

En el caso de los magistrados se supone que hay un fideicomiso para darles su pensión, no así en el caso de los jueces.

Y el presupuesto del Poder Judicial del Estado no tiene lo suficiente como para dar pensiones o haber de retiro.

Coloradito

Pedro Ferriz de Con estuvo de visita en Mexicali el jueves por la tarde en un evento realizado en el edificio de Canaco en donde platicó, entre otras cosas, de su desacuerdo en la forma de gobernar del actual presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador.

Señaló que el País no tiene una política económica definida y que es de preocuparse; en general no era una sorpresa que no estuviera de acuerdo con el actual Gobierno, ya que incluso intentó ser candidato independiente a la Presidencia de la República, lo cual no pudo lograr al no reunir las firmas.

Lo realmente curioso fue que a su llegada a Mexicali, con una temperatura superior a los 40 grados, pues resulta que el vehículo en que viajaba era blindado, y no era posible bajarle los vidrios, y para su mala suerte la refrigeración no funcionaba de manera correcta.

Por tal motivo, durante su trayecto en Mexicali para llegar a las instalaciones de Canaco, le tocó sudar dentro del vehículo, motivo por el cual al arribar al lugar de la conferencia llegó “coloradito”, derivado del calor en el interior del vehículo.

Exige investigar recurso

El diputado Bernardo Padilla lanzó un exhorto para que la Auditoría Superior del Estado

investigue qué pasó con los 70 millones de pesos que se destinaron para el malecón de Rosarito.

Y es que de acuerdo al diputado hace tres años de que recibió el recurso y no se ven ni la obra ni el dinero.

Así que el Congreso del Estado, por propuesta del diputado priista, exhortó por segunda ocasión al auditor superior del Estado, Carlos Padilla Villavicencio, a que revise el proyecto física y legalmente, y además explique por qué pasó por alto esta situación en la primera llamada.

Dicen que el diputado Bernardo Padilla Muñoz tiene una cita la semana próxima con el auditor superior de la Federación David Colmenares Páramo para exponerle esta situación.