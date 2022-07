JUSTICIA CANSADA

La justicia bajacaliforniana se encuentra oficialmente desde hoy y hasta el 31 de agosto de vacaciones, donde únicamente trabajará la mitad del personal en los Juzgados del Sistema de Justicia Penal Oral y en los juzgados de Primera Instancia que aún quedan en la entidad.

De esta manera, magistrados del Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE), jueces y Consejeros de la Judicatura del Poder Judicial del Estado, donde firma como presidente el togado Alejandro Isaac Fragozo López, se olvidarán durante tres semanas de los miles y miles de expedientes que tienen sobre sus escritorios y el enorme rezago en las sentencias. Rezago que por cierto nunca ven los Visitadores del Poder Judicial del Estado, que también salen a gozar del largo periodo de descanso veraniego.

Pero como en todos los casos, quienes pierden son los justiciables, porque todos los asuntos civiles, familiares y mercantiles quedan parados durante todo el periodo vacacional en toda la entidad.

Y es que para empezar, para lograr una audiencia en un juzgado los justiciables tienen que esperar a veces cuatro, cinco o más meses. De esta manera, al suspenderse las actividades por el periodo vacacional, hay que esperar más tiempo.

Además, al parar actividades en el TSJE, las personas privadas de la libertad que apelaron para tratar de lograr su libertad, pasarán el verano en una celda hacinada, mientras los togados disfrutan del sol, la arena y el mar, con un coco helado en la mano.

Claro que no solo el Poder Judicial del Estado paraliza sus actividades, sino también el Tribunal Estatal de Justicia Administrativa de Baja California, donde firma como presidente Carlos Rodolfo Montero Vázquez, así como la justicia laboral.

Así, tras dos años de pandemia donde se generó un enorme rezago en los tribunales, incluso en los del Sistema de Justicia Penal Oral, la justicia bajacaliforniana descansa.

Los magistrados y jueces hacen oídos sordos a aquella sabia frase de “justicia tardada, justicia denegada”.

PIDEN APOYO

Tras la aprehensión de Filiberto Sánchez Gorrola (a) “don Fili”, por tomar la caseta de peaje de Caminos y Puentes Federales (Capufe) en El Hongo, los integrantes de lo que queda de las llamadas “resistencias” están muy indignados contra el gobierno del presidente López Obrador.

Los “resistes” han hecho publicaciones en Facebook donde acusan que la aprehensión de “don Fili” es un abuso de autoridad y se trata de un “preso político”.

Lo cierto es que Sánchez Gurrola fue vinculado a proceso por un Juez Federal con medida cautelar de firma y el depósito de una fianza de 15 mil pesos por apoderarse de la caseta donde cobraba una “cuota voluntaria” a los conductores de autos, camiones, tráileres y demás, con lo que se obtenían ganancias de miles de pesos.

El pretexto de “don Fili” para tomar la caseta de Capufe en El Hongo fue “la defensa del agua”, apoyado y avalado por la entonces senadora de Morena, Alejandra León Gastélum, conocida cariñosamente como “Lady Champagne”.

Ahora tras la aprehensión de Sánchez Gurrola, los “resistes” andan organizando colectas entre los cachanillas para pagar los 15 mil pesos de fianza, siendo que León Gastélum los puede apoyar, o ellos mismos que por ser profesores jubilados en su mayoría gozan de muy buena pensión.

COVID

Ya es un hecho innegable que el virus del Covid volvió a retomar fuerza en Baja California, en México y en diversas regiones del mundo, incluidos los vecinos del norte.

Pero de nueva cuenta las autoridades empiezan con tibiezas o quizá pretenden no crear “alarma” entre la población, a pesar del reconocimiento en el aumento de contagios, aun cuando afortunadamente en la mayoría de los casos los síntomas no “golpean” tanto a los pacientes, como en la primera, segunda y tercera ola que provocó saturación de las áreas de terapia intensiva en los hospitales y las tumbas en los panteones.

En Baja California las autoridades de salud, encabezadas por el cardiólogo Adrián Medina Amarillas, apenas andan analizando, pensando, haciendo tiempo, para ver si “recomiendan” el uso opcional de cubrebocas en espacios cerrados, siendo que desde el principio de la pandemia la Organización Mundial de la Salud (OMS) recomendó su uso por ser de gran ayuda para disminuir la posibilidad de contagios.

O quizá la autoridad estatal de salud y el Comité Científico no quieren dar ese paso porque a nivel nacional tanto el presidente Andrés Manuel López Obrador y el “zar” de la pandemia, Hugo López-Gatell, en repetidas ocasiones se negaron a aceptar el beneficio de este artículo o hacer obligatorio su uso.

Se debe recordar que incluso López-Gatell, cuando los contagios y muertes estaban al máximo, salió con la payasada de que el cubrebocas “No digo que no sirva. Lo que digo es: sirve para lo que sirve y no sirve para lo que desafortunadamente no sirve”.