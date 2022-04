Yo no voy a Votar

A FRANCISCO GONZÁLEZ EN SU CUMPLEAÑOS

Deseo que López Obrador termine su gestión y se vaya, estoy convencido de que su actuación ha sido desastrosa; me avergüenzo de los políticos que con tal de agradarle aplauden las acciones con las que está destruyendo años de reformas, que sin bien muchas debieron de ser corregidas o fortalecidas, no eran sino herramientas en la dirección necesaria. En nuestro estado no tuvieron los tamaños de decirle no a la consulta que le dio al traste a la inversión privada. Podrán seguir asegurando en sus redes sociales que “es el mejor presidente en la historia de nuestro país”, o referirse al Felipe Ángeles “como uno de los mejores aeropuertos del mundo” pero lo hacen con el único afán de quedar bien con quien hoy ostenta el poder público como nunca nadie en los últimos 50 años lo ha tenido. Su lambisconería retrata su estatura ética y moral.

Ahora esos gobernadores y alcaldes están obligados a mover a nuestra gente para quedar bien con el oligarca del palacio, les importa un bledo la contra reforma eléctrica, la contra reforma educativa, como si país alguno tuviera futuro con la pésima educación que tenemos en nuestras entidades públicas, el desastre en la seguridad del país, la disminución de los ingresos que los estados y municipios tienen gracias al mal manejo de las finanzas públicas, al despilfarro de Dos Bocas, del Tren Maya, al desaseo en el manejo de la CFE y el daño al medio ambiente y condenando a las generaciones por venir a vivir en un país anclado en el pasado, sin energías verdes que detonen la industria de clase mundial que paga mejores salarios y que puede cambiar la vida de millones; hoy el presidente apoya a misóginos y depredadores sexuales sin importarles un ápice a las mujeres que hacen política y que corean al unísono “es un honor estar con Obrador” cuando al decirlo están con Salgado Macedonio y con Pedro Salmerón.

Poco importa que el Fiscal Gertz Manero y Ernestina Godoy hayan fabricado delitos para satisfacer una agenda personal, el presidente no reconocerá jamás un error, de la misma manera en la que nunca ha reconocido una derrota electoral, y mire que las tuvo en Tabasco y en dos ocasiones en la elección presidencial; para que haya democracia tiene que ver demócratas y López Obrador no lo es, por ello, si se perdiera el artilugio de la revocación no lo aceptaría jamás; la revocación de mandato es una herramienta que le otorga a los ciudadanos la posibilidad de solicitarlo, no al gobierno en turno que ha violado la ley y la constitución al cambiar las reglas para que ellos la promuevan tal y como lo están haciendo.

Si el resultado fuera vinculante el siguiente paso sería hacer un ejercicio en el que se pregunte si ¿Queremos que se quede o no?; Bonilla violó la constitución al cambiar el plazo por el que fue electo, es lo mismo en el caso de darse la revocación, quién no lo vea, o es ingenuo o es parte del grupo en el poder que ha traicionado a nuestra gente con tal de hacerle el cuento a López Obrador.

Yo no pienso ser cómplice de la “revocación” que no revocará a nadie. Lo mejor es dejarlo solo, total, el rey va desnudo aunque casi nadie se lo diga.

*- El autor es empresario, ex dirigente de la Coparmex Mexicali.