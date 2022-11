¿Ya se nos olvidó?

Por el derecho a la libertad de expresión

No existe la mínima posibilidad de que podamos decir que estamos en un momentáneo estado de paz, producido por la Copa Mundial del Fútbol, que el crimen organizado y sus diversas organizaciones actuando en el país, estén optando por un cese a las hostilidades entre ellos, porque están pendientes de lo que sucede en el mundo del deporte. Al contrario, sus actividades delictivas y los actos violentos mortales, contra las bandas opositoras siguen sucediendo. Los ajusticiamientos de personas acontecen todos los días, dejando familias huérfanas de padres o eliminadas totalmente; los enfrentamientos con armas de alto poder, entre grupos delictivos antagónicos, peleándose por territorios que ambos se dicen dueños de ellos; el tráfico de drogas ilegales; la desaparición de mujeres de todas las edades; el blanqueo de dinero y el acrecentamiento constante del temor de todos los mexicanos, aunado al auto encierro en nuestras casas, nos ha convertido en víctimas politraumatizadas por todos estos hechos.

No obstante, las actividades que surgen con los juegos de la copa mundial nos convierten en individuos que, sin ningún temor, acudimos a los lugares donde podemos ver los partidos con otras personas. No es lo mismo ver solos los enfrentamientos futboleros, a hacerlo acompañados de amigos o extraños en un mismo lugar. Ante este estimulante suceso, encontramos medios y formas de organizarnos para disfrutar del espectáculo. Nos estimula hacerlo, y no nos resistimos en llevarlo a cabo. Decimos y pensamos para justificarnos, que es un gratificante para nuestra mermada actividad pública.

Mientras tanto, las agresivas y mortales actividades del crimen organizado que han mermado nuestras familias, asesinando a padres, hermanos, hijos, por medio de las armas o por el uso de drogas mortales, que nos han quitado de manera ilegal nuestras escasas pertenencias, golpeando nuestras familias y sus intereses, no ha sido suficiente para organizarnos, defendernos y recuperar la paz y la tranquilidad en nuestras ciudades. Ante los actos implacables del crimen organizado, nuestra respuesta ha sido el sufrimiento interno y la apariencia de que no nos afecta en lo más mínimo.

Los mismos gobernantes que elegimos para que nos defendieran y dieran alternativas contra la inseguridad, se han encerrado en un discurso ofensivo, de palabras duras y de escasas acciones efectivas, para combatir las altas incidencias de enfrentamientos armados en cualquier lugar de las ciudades. Cualesquier organismos encargados de aprehender, investigar, llevara juicios y sentenciar a los delincuentes, han tenido una negra y nada efectiva tarea de combatir la delincuencia. Los carteles no les tienen ni les muestran temor ni respeto a los organismos encargados de combatir la delincuencia. Sin embargo, los ciudadanos comunes y corrientes, sí le tenemos temor a las fuerzas armadas en cualquiera de sus organismos, así como a las fuerzas policiacas de los estados y las ciudades.

Los terceros impactados por la delincuencia organizada, que somos la población en general, no estamos haciendo lo que nos corresponde, que es denunciar y comenzar a repeler las acciones delictivas al menos en lo mínimo posible. Definir cuál es ese mínimo posible, es tarea prioritaria para encontrarle solución al problema de la inseguridad. Vale.

*El autor es licenciado en Economía con Maestría en Asuntos Internacionales por la UABC.