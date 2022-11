¿Y tú estás comprometido?

Todos en esta vida conocemos la palabra compromiso. Se utiliza para describir una obligación que se ha contraído o a una palabra ya dada. En ocasiones, un compromiso es una promesa o una declaración de principios.

¿Pero qué es entonces el compromiso?

El compromiso hace referencia a un tipo de acuerdo que celebras con otra persona. Es una obligación que debes cumplir con la persona que lo tiene y lo tomó.

Pero también es la capacidad que tiene una persona para tomar consciencia de la importancia que existe en cumplir con algo acordado ante un hecho o una situación. Eso te hace ser una persona con valor y confiable siempre y cuando cumplas con tus acuerdos. Hechos no palabras.

Algunas personas si lo llevan a la práctica con verdadero sentido de responsabilidad, incluso es su mantra que le da sentido a su vida personal y empresarial. Para otros es la columna vertebral de su vida. Estas personas logran tener familias y empresas sanas, unidas, con la misma visión y con un espíritu de éxito.

Y el primer nivel de compromiso es el personal y bajo el principio de que nadie da lo que no tiene, también nadie puede otorgar un compromiso si no se respeta a sí mismo primero. Cuando te pruebas a ti mismo y estás en plena conciencia de la necesidad de hacer cambios, recuperas tu poder personal. Porque el compromiso primero es contigo, con nadie más.

Una vez resuelto esto ahora puedes construir puentes de compromisos con tu círculo más cercano, como es la familia, amistades, compañeros de trabajo, etc., hasta brincar a los empresariales.

“Sin compromiso, no puede haber profundidad en nada, ya se trate de una relación, un negocio o un hobby” (Neil Strauss)

El compromiso de una empresa es el grado de responsabilidad que tiene su director general como líder ante sus empleados en una organización. Cuando están comprometidos todos como un todo, se esfuerzan de manera voluntaria para asegurarse que sus tareas estén bien hechas.

Esto no es de la noche a mañana, por lo que es preciso estar dispuesto a comprometerse con el proceso de transformación, porque el compromiso es justo lo que transforma una promesa en realidad. Es cuando logras que coincidan los dichos con los hechos.

Compromiso es la palabra llevada a la acción que habla de nuestra intención más profunda de transformar la crisis en crecimiento. Es no flaquear, es no rendirte frente al mínimo obstáculo, antes no.

En los negocios que me honro dirigir hay gente a carta cabal, gente con COMPROMISO y donde hacemos lo que sea necesario para pasar al empresario al otro lado del río. De eso no hay duda. Nos morimos en la raya por una marca que no es nuestra pero que la adoptamos como tal.

“Una vez que tienes compromiso, es necesaria la disciplina y el trabajo duro para llegar hasta allí” Haile Gebrselassie.

Cuando tú decides hacer las cosas bien y logras SUMAR en vez de RESTAR, ya sea en el ámbito personal o profesional estarás dando RESULTADOS. Lo demás, es lo de menos.

El compromiso es lo que convierte una promesa en realidad. (Abraham Lincoln) Con la fuerza de nuestro compromiso, lograremos alcanzar grandes objetivos durante toda nuestra vida.

Estamos a un café de que nos platiques qué podemos hacer por tu empresa.

*- El autor es Director de Tafoya y Asociados.