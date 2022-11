Y Obrador, Contento, Feliz

En estos días la mayoría de noticieros informativos del país nos sorprendieron con la noticia de que Andrés Manuel López Obrador, presidente de México había resultado como uno de los mejor avaluados presidentes en el concierto internacional de gobernantes. (se le coloco en el cuarto lugar, de acuerdo con los expertos e información de internet en Youtube.



En sus mañaneras, dos días antes a la formación de esta columna: (noviembre 12 de 2022), Obrador se refirió con amplitud a este reconocimiento internacional y abundó en los motivos y justificación de esta evaluación. Lo hizo contento, feliz; se le notaba en su respuesta. A la vez, yo en alguno de mis envíos escribía que: mantener el peso estable, sin devaluaciones que tanto perjudica la economía d la población era sin duda de lo mejor de Obrador en su gobierno. Debo agregar, naturalmente que aquellas devaluaciones del pasado fueron principalmente en en los gobiernos de Carlos Salinas de Gortari, José López Portillo y Miguel de la Madrid. Mas mi edad me recuerda que en tiempos de Adolfo López Mateos, Gustavo Díaz Ordaz y general en los cincuenta también había devaluaciones del peso, pero era menores, no tan dramática y agresivas como en el-tiempo de López Portillo. Pero Obrador en sus mañaneras abundó más en otros aspectos motivo de la buena evaluación de su gobierno en lo que este comentador está de acuerdo. Algunos: con motivo de la pandemia, no haber contratado deuda pública y mantener al país con una relativa estabilidad sobre todo en comparación con la trágica situación internacional a causa del COVID 19. Cierto sin duda. Pertinente adicionar que, el endeudamiento de los pasados gobierno de México era ya de hecho una rutina. El costo de la deuda publica con organismos financieros internacionales significó por más de cuatro décadas un costo adicional para aquellos gobiernos, sobre todo del PRI. Para la población en general era aquello una simple rutina, mientras los expertos en el tema, a la vez se acomodaban sin mas comentarios a lo que se consideraban de hecho algo con relativa normalidad. Terminar con la corrupción, también rutina de los pasado gobiernos es otro asunto al que Obrador se refirió ser otra causa de su reconocimiento internacional. Por este hecho el presidente se muestra orgulloso y a la vez lo considera como otro de sus importantes logros. Tiene razón a la vez, pero con sus cuestionamientos adicionales por parte del comentador. Sin que necesariamente la administración de Obrador se le puede acusar de corruptelas, existen cientos de millones de pesos que recoge el ejecutivo sin una información formal detallada, a la población; al Congreso; del al uso de esos recursos de los que el presidente se muestra orgulloso, pero… un pero enorme: como dirían en mi tierra: “Aquí hay gato encerrado”, sin que se tenga la certeza de a dónde van los enorme recursos que hoy el gobierno recoge, maneja; manipula, es un hecho de que forman parte importante de la estabilidad del actual régimen. Al margen de que con la creación de la secretaria del Bienestar, sí maneja un control cuidadoso del enorme capital monetario dedicado o entregado a la pobreza de las familias más vulnerables del país y a jóvenes becarios, pese a que en este tema: las becas representan millones, pero este comentador muestra el deseo permanente de quién como cando este dinero se entrega a esta juventud, que dice el presidente que son millones de jóvenes beneficiarios. Y causa a la vez de que representan fuentes de empleos formales de los becarios aprendices en las empresas, de lo que Obrador se muestra satisfecho en sus conferencias mañaneras y ser causa la vez del reconocimiento internacional a su gestión; a su figura.

Termino convencido, y critico a la vez, puntualizando que las becas a millones a los jóvenes son fundamentales; necesarias pero que todo gobierno debe asumir como obligación y no para presumir, como lo debe ser apoyos al campo o también grades recursos a terminar con las ciudades destrozadas y en abandono, como Mexicali, cuya abundante autopublicidad para sí misma de la alcaldesa e incluso de la gobernadora usando los recursos del pueblo, no son necesariamente algo para orgullo nuestro; de la población. Debiera seguir.