¿Xóchitl perdió su encanto?

No tiene sentido que los simpatizantes de Xóchitl Gálvez se nieguen a reconocer que en estos últimos días su campaña a la presidencia ha sufrido un tropiezo. Algo ha pasado pero ha perdido el impulso que había mantenido desde su aparición. Es importante entenderlo.

Desde mi punto de vista, los siguientes factores pueden ayudar a explicar esta situación. El primero es que la entrada a la escena del candidato de MC, Samuel García, desestabilizó un poco la campaña de Xóchitl, no por el peligro o la competencia que podría representar, sino porque el candidato se presentó rápidamente como la opción más innovadora y fresca.

Eso cambió repentinamente los términos de la competencia por la presidencia. Xóchitl ahora tenía que hacer no sólo una campaña para ganarle a Claudia Sheinbaum, sino también para impedir que el candidato de MC compitiera contra ella.

Esta explicación está justificada porque un elemento que ha estado detrás de las conclusiones tanto del Frente como de varios analistas, era que Samuel García como candidato presidencial no tendría ninguna viabilidad y que si eso ocurriera estaría destinado a jugar un papel marginal. O sea, Samuel sería irrelevante.

La premisa de esta visión era que la gente no iba a ver bien a un partido como MC que hacía el papel de esquirol y que se negaba a participar en el bloque opositor, y que de manera oportunista estaba esperando a que Marcelo Ebrard fuera su candidato presidencial. Desde ahí se percibía que MC ya estaba prácticamente fuera de la contienda.

¿No era esta la visión que predominaba a nivel nacional? Pero no sucedió así. Al parecer, hay un electorado que quiere ver “caras nuevas”, menos rollo, menos “proyectos de nación” y más propuestas facilonas ante los problemas nacionales, como es la imagen que trata de representar el candidato de MC.

La carta fuerte de MC no es Samuel García, sino esta visión de lo nuevo frente a la vieja clase política y sus propuestas anquilosadas. Xóchitl no forma necesariamente parte de esa clase política, pero sí los partidos que la promueven y que a través de ella (se supone) buscan conquistar la presidencia.

¿Le alcanza eso a MC para ganar? Creo que no. Pero por lo pronto ya cumplió con un propósito fundamental: dividir al electorado. Un bloque va a votar por lo “nuevo”, otro por una alternativa como la que representa Xóchitl, y otro más por Morena o el obradorismo.

Con esta división, MC va a ganar más posiciones como partido, va a crecer y se va a fortalecer en otras regiones, que es probablemente lo que le ofrecieron con su participación. Le va a robar votos a Xóchitl, llevándose consigo el voto de los jóvenes que no quieren a los partidos viejos y, lo más importante, le va a facilitar el triunfo a Morena.

Esto es lo que ha provocado que la campaña de Xóchitl se salga de sus rieles. El cambio de escenario movió la correlación de fuerzas y le impactó negativamente. Un escenario que todavía puede complicarse más y llevarla al tercer lugar o, también, a estar compitiendo sólo por el segundo lugar, como le sucedió a Ricardo Anaya en 2018.

Se quiera o no, con la existencia de dos opciones en el campo de la oposición, es inevitable que entre algunas franjas del electorado surja la pregunta: ¿por quién es mejor votar en contra de Morena o para sacar a este partido de la presidencia? ¿Por Xóchitl o por Samuel?

Falta un tramo muy importante de la campaña en donde se van a decantar con mayor claridad las tendencias electorales, pero todo lo que se haga o se deje de hacer en este momento va a influir en ese comportamiento. El hecho es que esta variable de “dos opciones” ya le metió mucho ruido al frente de Xóchitl, que era muy probablemente el objetivo diseñado desde la presidencia.

Ante esta situación las respuestas de Xóchitl y su equipo de campaña han sido erráticas. Ha mostrado enojo y preocupación con la entrada del candidato de MC, lo mismo que el panismo y el priismo. Algo que no se había visto en Xóchitl hasta ahora. Es un grave error. En lugar de redefinir su estrategia, le ha dado por burlarse de Samuel cayendo en ataques pueriles.

Hay un dato que se debe señalar con claridad: ni el ex Frente ni Xóchitl tienen condiciones para pasar a una campaña más compleja y disputarle el poder a un presidente que está moviendo los hilos desde la silla presidencial para ganar a toda costa. Es algo más lo que está en juego y si Xóchitl no le ayuda al electorado a entenderlo, no hay perspectiva de triunfo.

*- El autor es analista político.