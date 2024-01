Xóchitl: de la pendejada al encabronamiento

"Para navegar hay que soltar lastre, y para volar, más".

Florestán

Xóchitl Gálvez fijó ayer postura ante la pendejada del presidente de uno de los partidos que forman la coalición de la que es precandidata presidencial, como ninguno de sus competidores habría hecho.

Al hablar con ella de la publicación que Marko Cortés, presidente del PAN, hizo de los acuerdos con el PRI para repartirse Coahuila, respondió rotunda y diferente: “Es inaceptable el contenido de ese convenio desde el punto de vista ético para mí. Jamás aceptaría una cosa que contenga lo que ahí dice. Yo no tengo nada que ver en lo que ahí pasó... Ni estaba yo como precandidata”.

Y agregó:

“Yo sí quiero decirte, Joaquín, yo estoy aquí como precandidata a la presidencia de la República, primero, porque un millón de personas firmaron por mí. Yo no era la candidata favorita de los partidos políticos. Yo fui una candidata que salió de los ciudadanos porque se atrevió a desafiar al sistema. Y por supuesto que quiero decir claramente que me apena que pasen estas cosas, pero conmigo van a dejar de pasar”.

Y fue a más:

“Yo no tengo ni jamás he firmado ningún tipo de acuerdo, de ningún tipo. Y también te quiero decir una cosa sinceramente, Joaquín, a mí los partidos no me han pedido absolutamente nada a cambio. Soy la candidata de los partidos por un acuerdo ciudadano abierto, pero en ningún momento se me ha condicionado a algún tipo de espacio. Nada. No he sido condicionada y jamás hubiera aceptado ningún tipo de condicionamiento para ser la candidata, o la precandidata, a la presidencia de la República”.

Cuando le pregunté si ya había hablado con Cortés, me dijo que sí. “Le hice saber lo que pensaba tal y como te lo estoy diciendo a ti. Y con la misma claridad te digo que sí me encabroné con lo que hizo”.

Esta respuesta, insisto, no se podrá escuchar de Claudia Sheinbaum a quien, por supuesto, le han encabronado algunas decisiones del presidente López Obrador. Pero hoy no está en condiciones de responderle así.

Igual con el tiempo, con la banda…

RETALES

1. MILITARES.- Gálvez me reiteró su respeto a los militares, un hermano suyo es general, y que de llegar a la presidencia, el titular de la Sedena será un militar, pero que haría una reevaluación de las funciones que López Obrador le ha asignado;

2. ENGAÑO.- En marzo de 2021 en una entrevista al entonces vocero de la Fiscalía de la Ciudad de México, hoy al frente de la misma, Ulises Lara, me dijo que sí era abogado, cuando no. Acaban de darle fast track un título del Centro Universitario Cúspide. La mentira; y

3. REVIRE.- Cuando el presidente López Obrador le exigió a Sanjuana Martínez que probara la acusación de que el secretario del Trabajo, Marath Bolaños, le pidió 50 millones de pesos para la campaña de Claudia Sheinbaum, le respondió que tenía otras, pero no de este caso, que es el grave.

Nos vemos el martes, pero en privado.

*- El autor es periodista español naturalizado mexicano con 55 años de experiencia.