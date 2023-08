Wendy y la doble moral de los mexicanxs

*Entre cada párrafo les compartiré datos duros sobre la discriminación y violencia contra la comunidad Trans en México y BC.

Mientras Wendy Guevara triunfaba en la denominada “Casa de los Famosos”, al mismo tiempo en México se discriminaba y violentaba a la comunidad trans. Como sociedad estamos obligados a no verlos como casos aislados o analizarlos de manera paralela. La situación de violencias que sufren “las chicas y chicos trans” es interseccional, toda vez que es una realidad que no está desvinculada de un contexto sociocultural misógino y machista mexicano.

--Más de cinco millones de personas en nuestro país se auto identifican como parte de la comunidad LGBTI+, el 81 % se asume por su orientación sexual, 7.6 %, por su identidad de género y 10.6 %, por ambas.--

Dudo mucho que el triunfo de la joven originaria de Guanajuato (la entidad más ultra conservadora del país y con más feminicidios y transfeminicios en los últimos 5 años) modifique la percepción de los y las mexicanas en torno a la comunidad transexual que exige, pelea y arrebata sus derechos todos los días, pues este reality (como muchos otros) es un producto de consumo desechable que solo termina en anécdota, vaya, el triunfo de Wendy solamente es de ella y sus ocurrencias, simpatía y click que hizo con la raza mocha, libertaria, de izquierda, antiderechos, pro comunidad LGBTTIQ+ y de todos los partidos políticos que seguramente se colgarán de su fama (hasta Santiago “de la Vela Perpetua” Creel exhibió su voto en favor de Wendy), pero, desafortunadamente no es un triunfo para la comunidad trans, por una sencilla razón: los mexicanxs somos doble moral.

--La asociación “LetraEse” informó que de las 270 homicidios a mujeres trans del 2017 a 2021, 40 victimas fueron sometidas a múltiples violencias: golpes, sexual, indicios de tortura y ensañamiento con cuerpos sin vida, decapitaciones, quemaduras y atropelladas--.

No me malentienda, por supuesto que el triunfo y la popularidad avasallante de Wendy es un punto de quiebre para este grupo de atención prioritaria que ha sido históricamente vulnerado, toda vez que pone en relieve que vamos muy tarde en cuestionarnos la discriminación mexicana a las chicas y chicos trans, además que debería de representar un análisis introspectivo y de discusión pública para darnos cuenta que las personas trans son muchísimo más que estilistas, maquillistas, trabajadorxs sexuales o vendedoras de catálogo, como han sido orilladas a lo largo de la historia de nuestro país porque no gozan de derechos laborales, sociales y humanos en favor de su identidad de género.

-- Asociaciones civiles en BC han documentado de 2007 a la fecha más de 137 asesinatos a hombres y mujeres Trans. La primera fue la de Alexis y la última en noviembre del 2022. Tijuana ha sido el epicentro de la violencia a esta comunidad. --

Es curioso observar y saber que las y los mexicanos, por supuesto que entre ellxs los bajacalifornianxs, se dejaban llevar por la Wendymanía y su transparente forma de ver y vivir su vida, desde lo familiar, laboral y hasta sexual. Porque las estadísticas de asociaciones civiles y de INEGI muestran que la sociedad los excluimos y violentamos, pero cuando se trata de verles 24/7 nos invade el morbo por saber hasta como come y duerme una chica trans.

--Después de Brasil, México es el país con más violencia y asesinatos en todo el mundo desde hace 5 años. El transfeminicidio no está tipificado en BC, por lo cual hay una alta cifra negra, toda vez que no se les reconoce como personas trans ni tampoco como crímenes de odio. --

Es intrascendente para la vida del país saber si usted era Team Infierno o Team Cielo durante los 71 días de la Casa de los Famosos, pero, sí es trascendente que este producto televisivo y de plataforma de internet consiguió este domingo que 21 millones vieran la final, que se emitieran 40 millones de votos (Wendy tuvo 18 millones, los cuales representan más de los que tuvo Ricardo Anaya en la pasada elección presidencial) y que 80 millones se involucraran en el tema de Wendy y su Reality.

Con toda esa euforia que invade a las mexicanas y mexicanos cuando abrazamos la causa de un líder o compaginamos con su simpatía y forma de sobrepasar las dificultades de la vida, ahora también podemos adentrarnos en la realidad de la comunidad trans, sí, ese grupo que es doblemente vulnerado, pues representan el sector de la comunidad LGBTTIQ+ que es más violentado y discriminado.

**REFLEXIÓN EN VOZ ALTA: Esta semana, la gobernadora Marina del Pilar, presentará la terna para la designación del nuevo Fiscal, luego de que le pidiera la renuncia a Ricardo Iván Carpio. El nombre de la nueva o el nuevo Fiscal estará subrayado con rojo para que el Congreso solamente repita ese nombre como si se tratase de un nombramiento del Poder Ejecutivo. Los perfiles más sonados revivirían viejos fantasmas PANISTAS que contribuyeron para tener a la Fiscalía y la inseguridad en los indicadores que tenemos.

**FIASCO SEMANAL: El debate político empresarial en torno a los libros de texto. Denle chance a los especialistas que hablen del tema.

*- El autor es periodista de Baja California.