Virginia Woolf: leer es vivir en libertad

Horas en una biblioteca (Austral, 2019) es una antología de ensayos de Virginia Woolf (1882-1941), que fueron escritos desde principios del siglo XX hasta pocos años antes de su muerte. En ellos, está reconocida novelista inglesa nos habla de ópera y diarios personales, de la vestimenta y el carácter, de la prosa de Conrad y Melville, de las vidas de Henry David Thoreau y Sarah Bernhardt, de las relaciones entre vida y escritura, entre el país al que se pertenece y el país al que se adopta como propio, entre la naturaleza que nos rodea y el estado de ánimo con el que se crea una obra literaria. En todos sus ensayos Virginia Woolf, esa mente despierta, sagaz, inquisitiva, declara que la literatura no es un aristócrata con sirvientes complacientes sino una mujer que lleva a cabo “todas las tareas domésticas: ha de hacer las camas, quitar el polvo a la porcelana, calentar el agua, barrer el suelo. A cambio, goza del privilegio incomparable de vivir con los seres humanos.”

En Horas en una biblioteca encontramos a una autora irónica, desdeñosa a veces, pero nunca ofensiva. Una que pondera con cuidado los pros y los contra de un estilo, una prosa, una visión del mundo, una idea de la realidad. No necesariamente los comparte, pero entiende sus causas, sus motivaciones. Le gusta iluminar los rincones oscuros de la vida privada de los escritores que aprecia. Se detiene en idiosincrasias y peculiaridades. Le encanta ver a los autores como personas de su tiempo y circunstancia, a la altura de sus rutinas y costumbres. No olvida, sin embargo, que escribe para sus contemporáneos en periódicos y revistas de amplia circulación tanto como en publicaciones especializadas. Y lo asevera cuando dice: “Ninguna época literaria ha sido tan poco sumisa a la autoridad como la nuestra, tan libre del dominio que imponen los grandes; ninguna otra parece tan veleidosa, tan irreverente, tan volátil por sus experimentos.”

En todo caso, Woolf escribe para lectores como ella: ávidos de descubrir, desde el mirador del siglo XX, las obras que aún siguen ofreciéndole “nuevas formas que expresen nuestras sensaciones” y obras clásicas donde “vívida destella la belleza”, de tal manera que sus textos críticos están al servicio de aquellos lectores que quieran dejar atrás las grandes mansiones de la literatura victoriana (sin quitarle un ápice de su riqueza ornamental) y deslizarse en sus autos último modelo por las vertiginosas autopistas de la modernidad, por las rutas vanguardistas de “la literatura en vías de hacerse”.

Un consejo que nos ofrece la propia Virginia como reseñista de libros, como ensayista literaria, es que no hay que leer los libros por lo que anuncian ser. Si dicen que son una biografía, bien podemos acabar topándonos con una obra de ficción, por ejemplo. Woolf se acerca a una obra, la que sea, reconociendo primero que nada sus propios prejuicios y haciéndolos saber a sus lectores. Siempre nos aclara cuál es su punto de vista, cuáles son sus impresiones y luego construye el retrato sensible, veraz, de la novela que le ocupa, del autor que le interesa. Porque para ella, leer es descubrir los hilos sueltos de las obras literarias, cortar sus nudos, tejer el vestido de la realidad para que la escritura deje de ser una actividad tediosa y se vuelva una aventura única, un viaje sorprendente.

Horas en una biblioteca es una recopilación de sus ensayos hecha por Mary Lyon en 1977 y que ahora se publica en español, en el momento mismo en que ya vivimos movimientos feministas en la plaza pública y podemos ver que el camino, el que trazara Virginia Woolf en la primera mitad del siglo XX con sus críticas y comentarios, nos lleva directamente a un mundo como el nuestro, donde ya no se puede prescindir de su mirada imperiosa, nítida, nunca condescendiente, pero siempre perspicaz sobre la condición humana. No se lee, nos dice Virginia, para pasar el rato, para solamente entretenerse o para explicarse el mundo con manuales de cabecera. Se lee para saber quiénes somos, qué horizontes son los nuestros, qué extrañas criaturas contenemos. Más que un viaje, la lectura es un extravío, una vorágine. Por eso los lectores no son personas que se aburran, aunque seguro pueden aburrir a los demás al prestar más atención a los libros que a su entorno. Pero el placer de leerlos, ¿quién se los quita?

*- El autor es escritor, miembro de la Academia Mexicana de la Lengua.