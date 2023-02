Vende en 4 acciones

Parto de la premisa que este artículo lo estará leyendo un empresario y que puede tener problemas en su departamento de ventas. Lo anterior NO le permite tener el flujo de efectivo necesario para cumplir con el pronóstico de ingresos proyectado y en consecuencia trae problemas de flujo.

Te trataré de llevar a mi mundo, el de un Coach Empresarial, que se dedica a crear equipos de alto rendimiento para el área comercial de las organizaciones que me contratan. Y en estos momentos estoy a unos minutos de ser recibido por el Director de una importante empresa, al cual le mostraré la propuesta de trabajo misma que verás reflejada en este artículo. Si a ti te hace sentido significa que me van a contratar, si no es así, el resultado ya lo sabemos. ¿Estamos listos? Iniciamos entonces…

La propuesta consiste en desarrollar un plan estratégico comercial donde la columna vertebral son 4 ACCIONES y pasar su departamento de ventas al siguiente nivel.

Pero para que eso suceda, debe de existir un ingrediente MUY IMPORTANTE: Que el Coach ó Asesor Empresarial este comprometido con incrementar el flujo de efectivo de su cliente a través de la gestión adecuada del área comercial mediante el análisis, rediseño de la oferta y penetración del mercado de la organización, asimismo conocer el estado actual del servicio al cliente, para potenciar el negocio con eficiencia y donde la meta es incrementar los ingresos creando estructuras comerciales funcionales y rentables. Las 4 acciones son:

Acción 1 / Análisis de la situación actual del área comercial

Acción 2 / Elaboración del modelo de ventas a través del desarrollo de un plan comercial.

Acción 3 / Fortalecimiento del liderazgo comercial a través de un programa de capacitación en 4 áreas: Ventas, Servicio al Cliente, Liderazgo y Desarrollo Humano.

Acción 4 / Implementación del programa a través de un Coaching de ventas dirigido al Gerente de Ventas.

Acción 1 / La importancia de realizar un análisis de la empresa - mercado, radica en obtener información de primera mano que nos dé certeza y de esta forma conocer: La problemática actual con que cuenta la empresa, las oportunidades reales de crecimiento y definir cuáles sus puntos fuertes y débiles, así como las recomendaciones respectivas.

Al concluir el análisis se obtendrán las líneas estratégicas recomendadas; lo cual es una prioridad

de esta acción.

Acción 2 / No basta con analizar, hay que construir una solución y justo en este apartado se desarrolla un plan comercial para llegar a los siguientes objetivos: Plan de trabajo y/o modelo de

ventas. Para que este modelo pueda correr se requiere dos grandes brazos que operan como pinzas: las acciones operativas y las acciones de promoción, Las primeras generan costo, pero su valor

reside en el orden, control y estrategia de una buena administración de ventas. Las de promoción es

la implementación de la estrategia comercial en diferentes medios para comercializar los productos

y/o servicios de la organización.

Acción 3 / En esta etapa se fortalece el liderazgo a través de un proceso de sensibilización y capacitación en 4 ejes: Ventas, Servicio al Cliente, Liderazgo y Desarrollo Humano. Esta etapa es crucial porque se le enseña a cada miembro del equipo lo importante que es su rol. Lo más complicado es hacer que se la crean. Muchos de ellos no le encuentran sentido a su trabajo y como consecuencia su productividad en ventas es baja. Literalmente rescatamos al personal, pero también es el momento clave para contratar nuevo personal. El objetivo es contar con un equipo organizado, comprometido, apasionado y que busque siempre lograr los objetivos es una de las principales claves para que la empresa pase a un siguiente nivel a través de su departamento comercial.

Acción 4 / Coaching de Ventas aparece en la etapa de implementación. El coaching de ventas da la oportunidad al cliente de desarrollar y potenciar determinadas aptitudes, actitudes y habilidades que tienen como fin principal optimizar la relación de las ventas convirtiendo el proceso de venta en sí mismo en un embudo eficiente. El coach, literalmente entrenador u orientador, guiará al equipo en este proceso, y ayudará a formular un plan de acción a la medida y estimulará a que realices los cambios necesarios para ver cumplidos las metas de ventas. Este Coaching no viene a sustituir al Gerente de Ventas, al contrario, la chamba es fortalecer su liderazgo comercial para que pueda dirigir de manera eficiente a su equipo de trabajo.

El Coaching de Ventas, tiene como propósito el facilitar, dar seguimiento e implementar estrategias comerciales en conjunto con el Gerente de Ventas, con el fin de potenciar sus habilidades y competencias y donde El Coach tiene el reto de construir una estructura de ventas para que el líder comercial sea RENTABLE y donde su experiencia en ventas juega un papel importantísimo.

Por lo anterior es necesario revisar sus procesos de trabajo, planes de acción y cronogramas de actividades con el fin de maximizar tiempos y resultados. La medición del pronóstico vs real, pondrán a prueba su estructura mental y física. Recordemos finalmente que el Coaching de ventas solo es una herramienta para el Gerente de ventas siempre y cuando éste quiera cambiar, de otra forma no causará ningún efecto.

Y finalmente el Coach NUNCA se mete a la cancha. Todo lo realiza el Gerente de ventas bajo la gestión y experiencia de su Coach.

Ahora que ya conoces la manera de vender en 4 acciones, tienes dos opciones como Empresario: Prestar atención e invertir en tu equipo de ventas IMPLEMENTANDO la propuesta que te acabo de explicar o seguir igual. Tal y como lo comenté al inicio del artículo, si te hace sentido quiere decir que el prospecto que veré en unos minutos más me va a contratar y será todo un privilegio el trabajar con su marca y empresa. Espero poder trabajar con tu empresa. Será un honor.

La importancia de este trabajo radica en una sencilla pero gran enseñanza: "Si no sabemos a dónde vamos, es probable que no lleguemos a ninguna parte".

No somos los de antes…somos los de ahora en ADELANTE.

* El autor es Director de Tafoya y Asociados.