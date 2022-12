¡Uf, qué grosero!, pensarán los más conservadores; u opinarán ¡Qué chido!, otros más liberales. Pero, lo cierto es que, el valemadrismo es una expresión coloquial muy utilizada en Honduras, México y Nicaragua; y no sólo sirve para señalar desinterés, indiferencia o pasividad. En realidad, es una muy socorrida forma de vida.

Está documentado que muchos han superado enfermedades graves -incluso algunas de las llamadas incurables- simple y sencillamente porque les “valió madre”. Y, lo anterior lo señalo sin ánimo de echarme encima a la honorable comunidad médica.

Santo y bueno, si usted sigue leyendo mi columna, una de dos: O no es puritano o está haciendo de tripas corazón porque ya lo picó la curiosidad y quiere saber hacia dónde se dirige este texto. Pues le cuento:

Sinónimo de importamadrismo, esta forma de ser está considerada como una corriente filosófica ancestral mexicana. Y, en verdad se tratará de seres extraordinarios, fuera de serie, aquellos que no lo hayan practicado en algún momento de sus vidas. Lo malo es que para muchos ya se volvió costumbre.

En mi caso, me enfermé y cancelé mi viaje a Guadalajara a la Feria Internacional del Libro. Créame que todavía lo lamento. Sobre todo, porque me perdí la presentación del libro de un admirado colega.

Me tomé mis medicinas; pero el malestar no cedía… hasta el preciso momento que inicié “la terapia del valemadrismo”. Muchas veces nos preocupamos y acongojamos de más, lo que nos pone contra la pared o el muro de los lamentos y, en lugar de mejorar, empeoramos. Practique el valemadrismo, ya verá que sí funciona; ¡pero no abuse!

PALABRA DE HOY: VALEMADRISMO

Es la expresión máxima y perfecta “de la ley del mínimo esfuerzo”, en donde el término “mínimo” puede sustituirse por “nulo”. En psicología, el valemadrismo es la disociación entre la acción o inacción realizada y la responsabilidad del individuo que la ejecuta o deja de ejecutar.

En nuestro país “algo” que es poca cosa: es una madre. Por ello, valemadrismo es lo que vale o significa muy poco o casi nada. Así, “valer madre es no importar nada”, dicho tan frecuentemente en México que la Real Academia de la Lengua Española incorporó la expresión valemadrismo a su diccionario. Sinónimo: importamadrismo.

DE MI LIBRERO: AMLO CRITICA LA FIL

El presidente dijo que la FIL de Guadalajara “es un foro del conservadurismo” y todo porque abuchearon a la diputada federal de MORENA, Patricia Armendáriz, cuando dijo que AMLO “es el presidente más liberal que ha tenido México” … Y, el Peje remató: “Allá van todos los intelectuales orgánicos a hablar mal de nosotros” …

Pero lo cierto es que a la FIL 2022 asistieron 806 mil 805 personas y 184 mil 409 menores a la FIL Niños; participaron 2,173 firmas editoriales; incluidos 49 países con sus sellos editoriales; con 14,173 profesionales interactuando; se realizaron 625 presentaciones de libros; 240 foros literarios; se entregaron 22 premios y homenajes… Por todo ello, “ante las descalificaciones presidenciales”, practico el valemadrismo.

*- El autor es profesor de Redacción Creativa en Cetys Universidad.