Va por MexicaliSomos lo que Hacemos

Llegué a Parque Industrial Mexicali un 16 de diciembre del 2002, en él he tenido la oportunidad de crecer, de aprender todos los días de compañeros que se han vuelto mi familia durante estos 21 años; PIMSA no solo ha sido mi lugar de trabajo, se convirtió en una extensión de mi casa, si algo le preocupa a alguno de nosotros nos preocupa a todos; ha sido un verdadero privilegio ser parte de este equipo de trabajo.

Hay personas que marcan el destino de sus comunidades, los fundadores de Parque Industrial Mexicali son parte de ese pequeño grupo, nuestra historia no puede ser contada sin hablar de Don Ignacio, de Don Mario y de Don Héctor, todos hombres de bien que no solo fueron empresarios exitosos sino ciudadanos comprometidos con su ciudad; no es casualidad que la generación que les precedió siga con la misma formación, no se puede hablar de mejores empresas sino construimos un mejor Mexicali, ojalá muchos más empresarios pensaran igual; es por ello que en PIMSA tuve la fortuna de crecer no sólo en lo profesional sino como persona al haberme permitido ejercer el rol de ciudadano que se ocupa de los asuntos de su ciudad al permitirme trabajar en la vertebración social de mi comunidad a través de organizaciones de la sociedad, ya fuera la COPARMEX, Cruz Roja, el impulso y la creación del Sistema Estatal Anticorrupción o la defensa ciudadana del INE.

El próximo año nuestro país tendrá la jornada electoral más importante de su historia, nuestro modelo de democracia liberal está en juego, los embates que desde la cuarta transformación encabezada por políticos de quinta así lo han demostrado, el país de un solo hombre, proyecto de Andrés Manuel López Obrador en contra de una democracia en la que los contrapesos, la división de poderes y la preservación de las instituciones ciudadanas, baluartes de la independencia gubernamental están en riesgos; es por esto que hoy no podemos ser ajenos a ello; la simpleza es sencilla y clara, o se está con MORENA o se está a favor de un México independiente y democrático.

La “Marea Rosa” es responsable de que los partidos políticos procuren algunos espacios para ciudadanos de cara al próximo proceso electoral; producto de esta coyuntura es que desde hace algunos meses he expresado mi deseo de competir por la Alcaldía de mi ciudad, tengo la pasión, la energía y la entrega necesaria para ello; no soy político, soy un ciudadano que ha tenido la suerte de trabajar para una empresa que le ha permitido hacer vida pública, es por ello que hoy hago una pausa, me retiro de la misma para poder procurar de tiempo completo el proyecto de una candidatura con la convicción de que lo que no hagamos nosotros, los ciudadanos, nadie más lo hará.

Creo firmemente en que los ciudadanos junto con los partidos que integran la alianza opositora somos muchos más que MORENA y sus aliados, creo que Mexicali y Baja California deben de estar mejor, ello será sólo posible si juntos trabajamos en un proyecto serio en el que los buenos resultados de gobiernos honestos sean el común denominador. Gracias a PIMSA por permitirme intentarlo, mi palabra está empeñada en ello; de nosotros depende que el TikTok deje de gobernarnos y que Mexicali no sea sólo una mala obra de teatro. #MiVotoNoSeToca

El autor es empresario y ex Presidente de Coparmex Mexicali.