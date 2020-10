Unidad y cicatrización

Muy complicada la elección que viene, todos los partidos en el país y en Baja California están divididos, ninguno al menos de los partidos políticos con más simpatizantes están unidos. Todos están en el filo de la navaja. Hoy más que nunca la “unidad” tiene que lograrse para poder motivar a una ciudadanía que perdió la esperanza debido al incumplimiento de las promesas. La “cohesión” es un imperativo inaplazable. Sin embargo, esta división se da en las cúpulas y no en la base de militantes. Hasta ahora el partido en el poder no ha podido construir una unidad que le dé certeza para enfrentar los retos en la elección de 2021. Morena es un partido integrado por una gama muy diversa de ideologías, que van desde la extrema izquierda hasta la extrema derecha pasando por distintos matices que hacen de este partido difícil de controlar. La división en la izquierda ha sido histórica, de continuar esa tendencia les ocurrirá lo que le pasó en su momento al PRD.

En cambio, en el PAN existe una fractura que nace desde la campaña a la presidencia de México cuando Ricardo Anaya se apoderó del partido para después erigirse como el candidato único, lo que provocó un cisma político, que se tradujo en un enfrentamiento entre Felipe Calderón, Margarita Zavala y su grupo. Esa ruptura los ha debilitado a todos. No ha surgido hasta ahora un grupo o un líder con calidad moral para enfrentar a Morena y menos a López Obrador, quien con la mayoría en las dos cámaras ha hecho lo que le ha venido en gana. Hoy existen condiciones para lograr la unidad siempre y cuando se dé el diálogo abierto y franco demostrando civilidad política y dejando atrás los viejos agravios entre estos dos grupos. La reincorporación de los Calderón fortalecería al PAN, quien se ha caracterizado por su democracia participativa en la elección de sus candidatos.

En el PRI no están divididos, porque el partido se encuentra desierto, no hay quien levante la mano, no hay nadie, nadie quiere ser priista, a muchos les da vergüenza decir que fueron militantes de este partido. ¿Dónde están todos aquellos personajes que usufructuaron, vivieron y disfrutaron de las mieles del poder? El “estigma” de “corruptos” no se lo han podido sacudir, quizás pasen muchos años, dirían algunos, para volver a “emerger”, pero esto no es definitivo, veamos los recientes resultados de Coahuila e Hidalgo, donde el PRI se alzó con la victoria. El triunfo fue inesperado, sin embargo, fueron los gobernadores de esos estados los que les dieron el triunfo. Quizás esta forma de operar se dé en el resto de los estados donde habrá elección y todos los gobernadores de la filiación que sean no dejarían que un partido distinto al suyo logre arrebatarles la plaza. En el PRI no hay división evidente, lo que no hay es militancia, empero si hubiese división esto lo resolverían a través de la disciplina partidaria.

Morena por otra parte tiene un reto muy importante, tiene que lograr la unidad, en el corto plazo, además, crear estructura con el tiempo encima. En muchos estados aún no designan a los presidentes. Tendrá que implementar el método para seleccionar sus candidatos. También, tendrá que entrar, al igual que el PAN, en un proceso de “cicatrización” para sanar las heridas surgidas en sus distintos procesos, porque sin unidad el triunfo se les puede complicar. Contrario a Morena, el PRI y el PAN son “maquinarias aceitadas” para ganar votos. Por ello, la “unidad partidista” es importante para ganar una elección, pero también sanar “heridas” causadas por viejos agravios. De no hacerlo, la división persistirá y dejarán pasar una gran oportunidad para regresar al poder, en momentos en que se necesita la división de poderes.

*- El autor es economista egresado de la UABC.