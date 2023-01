Una ciudad al borde del desastre

Que triste tener que admitirlo con todas sus letras: Tijuana es un cochinero, un cuchitril, una ciudad dejada, una urbe abandonada.

En contraste con la pujanza de las empresas y los empresarios, en contraposición con el esfuerzo de miles de ciudadanos que salimos a darlo todo y sacar adelante nuestras familias, la parte gubernamental nos tiene en la lona, en el precipicio, en la dejadez.

Nada de la infraestructura funciona: no hay agua en forma regular, no hay energía eléctrica continua, las calles están destrozadas, la seguridad es un desastre (hasta el cobro de piso a negocios ya es una realidad), el tráfico ya nos rebasó, tenemos un transporte público de ínfima categoría, la ciudad está sucia, no hay programas de embellecimiento, no hay obra pública en casi ningún rubro.

¿Qué sigue? ¿Esperar a que los actuales gobernantes se vayan en el 2024? Es mucho tiempo, digo yo, como para seguir perdiendo el tiempo. Una ciudad con tanto que ofrecer como Tijuana no puede ni debe permitir este abandono en su infraestructura ¿qué hacemos para empatar la pujanza de los ciudadanos, de las empresas, de las inversiones con las acciones necesarias para ser una mejor ciudad?

No tengo que detallarles lo mucho que me desespera usar los accesos a la ciudad y tener que recorrerlos con algún visitante (como me pasó este inicio de año) y desear que no voltee a ver el desastre, que no se dé cuenta de los baches, que no “sienta” la obscuridad en las calles o decirle que me aguante tantito para bañarse en la casa porque tendré que comprar una pipa. Termina uno por usar el recurso fácil de “echarle” al gobierno delante de la visita ¿Qué más nos queda?

Pero, contrario a lo que piensan muchos funcionarios, lo que menos me interesa es resaltar errores, es estar como cuchillito de palo. ¡que más me gustaría que presumir a mis gobernantas! Pero no, no hay de donde agarrarse para ello.

El problema es que parecen no darse cuenta. Ni Marina ni Monserrat aceptan públicamente que estamos metidos en un gran problema y como dicen por ahí, lo primero es admitirlo para solucionarlo. No conozco una reforma integral de gobierno, de sus presupuestos, de su forma de abordar los retos cotidianos que vaya encaminada a mejorar Tijuana. Solo maquillaje. Todos esos anuncios y uso de redes sociales ya “cholen”. No, señoras, no están haciendo historia ni de cerquita. Están dejando pasar la oportunidad de hacerlo, eso sí. Da igual si los medios de comunicación y los “influencers” y “comunicadores” digan otra cosa: el gobierno no funciona como debería y mucho menos para lo básico.

No nos engañemos, sin un proyecto integral de desarrollo de Tijuana en el que todos estemos de acuerdo y nos pongamos a trabajar en conjunto, difícilmente nos hará mejorar como región. Ejemplos de rescate (eso necesitamos) de ciudades ha habido muchos en el mundo. Solo nos faltaría ponernos de acuerdo para desarrollarlo y ejecutarlo.

Esta es una llamada de atención. Ya se les fue más de un año en pitos y flautas a ambas. Solo hay oscuridad en el túnel. O concretan un proyecto y nos invitan o habrá que buscar quien encabece uno en conjunto con los muchos que queremos participar ¿Qué más nos queda?

*- El autor es empresario, turistólogo y un enamorado de su ciudad.