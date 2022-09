Un triunfo para México

Una de las noticias más relevantes de esta semana, ha sido el rechazo de los senadores a la iniciativa de López Obrador, para que la guardia nacional pase al ejército, que daría como consecuencia la militarización del país, algo que marcaría un rumbo diferente para nosotros, y que gracias a Dios no logró pasar.

Pero, ¡vaya que López se fue con todo para lograrlo! usó todo su poder, presionó, compró, espió, amenazó con juicios políticos, con carpetas de investigación, órdenes de aprehensión, con el ejército y los gobernadores presionando, con su secretario de Gobernación presionando desde un hotel enfrente del Senado. Lo que sí logró fue fracturar al PRI, y ya vimos cómo, usando el viejo método del PRI: Hueso, compra y extorsión. Pero ni con los votos que se fueron con su dirigente corrupto Alito Moreno, logró pasar por encima de la oposición, misma que López Obrador ha insultado y minimizado, hoy le da un triunfo a México y a la Democracia.

Claro, hubo excepciones, muy lamentables, por cierto, como la del senador de Yucatán, Raúl Paz, que prefirió el hueso y la vergüenza de su familia y paisanos por traicionarlos, que el honor y el orgullo del deber cumplido.

Pero ésta derrota de López Obrador no lo va a replegar, va a seguir ejerciendo todo su poder para llevar a cabo sus planes, no solo de militarizar al país, sino destruir al INE, igual que como lo ha hecho con instituciones que por ser un contrapeso en su gobierno, no le son convenientes.

Lo interesante es que López, haya asegurado públicamente que él nada tenía que ver con la iniciativa de militarizar al país, que era cosa del PRI, lavándose, como Pilato cínicamente las manos. Pero, cuando su iniciativa no pasó, se puso tan furioso, que dijo: Volveré a enviarla al Senado hasta que pase... ¿Cómo? Lo que solo era un supuesto, algo muy obvio, pero sin pruebas, por su propia boca, nos dio la evidencia de que fue él quien entregó la iniciativa al PRI. ¿No aseguraba que nada tuvo que ver? Por su parte la legisladora del PRI Yolanda de la Torre, que se prestó a este contubernio, de inmediato promovió una licencia para ausentarse, sus supuestos argumentos para apoyar la reforma, se le cayeron con lo declarado cínicamente por López.

Hoy triunfó la democracia, porque militarizar un país, es el antesala de una dictadura que nadie, que quiere vivir en libertad desea.

Seguramente López Obrador la volverá a enviar, ya sea en diez días, que es el plazo que tiene, o el próximo año, cuando consiga los votos que le faltan. ¿Qué nos toca hacer a nosotros? Seguir como hasta ahora participando, enviando cartas a los senadores, saliendo a la calle a manifestarnos y por supuesto, haciendo mucha oración por nuestro país.

Juntos, senadores y sociedad, logramos, esta vez, detener la militarización de México, pero no nos confiemos, ganamos una batalla, pero la guerra continúa, y debemos seguir alertas, vigilantes, y, sobre todo, haciendo conciencia en más mexicanos de la responsabilidad y el deber que tenemos con nuestro amado país de defenderlo de la tiranía.

¡Mujer mexicana forja tu Patria!

* La autora es Consejera Familiar.