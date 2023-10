Un triunfo importante

Recientemente, se llevó a cabo en la ONU, la 56ª. Sesión de la Comisión de Población Educación y Desarrollo, a la que asistió Rodrigo Iván Cortés, presidente del Frente Nacional por la Familia, quien fue testigo del fracaso del documento presentado, un gran triunfo para la vida y la familia.

En esta reunión, Suecia, Estados Unidos, Francia, Argentina, Noruega, querían meter a chaleco los conceptos de ideología de género, a través de “nuevos derechos sexuales” y el aborto, como si matar a un inocente fuera un “derecho”. Afloraron entonces severas contradicciones que se están dando en Naciones Unidas: La ONU y los países mencionados, convocaron a todos los países, para sesionar en temas de Población, Educación y Desarrollo. No hubo otro tema, todo se redujo a la imposición de la ideología de género y el aborto, como lo más importante del mundo, pero no les salió, no lograron tener consenso. Es increíble, que habiendo tantos temas relevantes por ejemplo el de Educación, que, tras la pandemia y la forma de enfrentarla, que dejó sin escuela a miles de estudiantes en el mundo, se avoquen únicamente a la colonización ideológica.

La delegación de México, encabezada por Gabriela Rodríguez, secretaria general del Consejo Nacional de Población (CONAPO) fue facilitador de la mesa principal donde querían imponer estos conceptos. Es indignante que este Consejo que está para velar por el bien de la población, esté a favor de eliminarla, así como de la erotización y confusión sexual de niños en las escuelas. Fue muy penoso ver cómo la delegación mexicana, presentó como si fuese la quinta maravilla, la llamada "Nueva Escuela Mexicana", allá sí, de manera explícita, lo que provocó asombro y rechazo, por la forma tan burda de tratar temas tan delicados y de tanta trascendencia para los niños, que es lo que menos les importa, ya que su objetivo es utilizarlos, sirviendo a intereses de los poderosos que mueven las posiciones donde la misma ONU es cómplice.

Varios países encabezados por la embajadora de Nigeria revelaron con lo siguiente: “Tenemos que poner sobre la mesa demanera explícita, el derecho preferente de los padres para la educación de sus hijos acorde a sus convicciones éticas y religiosas.”Al rechazar esto de inmediato, les hicieron ver que están rechazando las palabras de la Declaración Universal de Derechos Humanos que es precisamente lo que le da origen y sentido a las Naciones Unidas, y que la razón de que exista este artículo es paraque no vuelva a suceder lo ocurrido con el régimen Nazi, que hizo a un lado a los padres de familia, para adueñarse de los niños,adoctrinarlos y usarlos a su arbitrio. La respuesta, incluyendoMéxico, fue que estos lenguajes están ya pasados de moda.

La delegación mexicana en la ONU, con su interés de adoctrinamiento en escuelas y muerte para los más indefensos, demuestra que López es un fraude. En sus 18 años de campañajamás ofreció el aborto ni la ideología de género, como parte dela 4T. Así son los gobiernos de izquierda, traicionan y mienten.Sería muy lamentable e ingenuo tropezar con la misma piedra,aunque en apariencia parezca distinta.

*- La autora es Consejera Familiar.