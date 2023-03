Un padre de armas tomar

La historia está hecha con datos precisos y fechas exactas, pero también recurre para su creación al testimonio subjetivo de sus testigos presenciales. En la obra de Alfonso Reyes, por más que en ella se hable de filósofos griegos o de poetas del siglo de oro español, siempre hay detrás de la máscara literaria, conceptual, retórica, una pulsión por explicar el momento en que la historia de México y su historia personal colisionaron de forma tan desgarradora e inexcusable, dejando una herida que nuestro autor nunca logró curarse del todo, un episodio singular que lo condujo a vivir y trabajar fuera del país por un cuarto de siglo.

Esa herida lleva nombre y apellido: el general Bernardo Reyes, su padre. Y tiene una fecha memorable por todas las razones equivocadas: el 9 de febrero de 1913. Porque ese día la historia de nuestra patria y la historia de la familia Reyes convergieron de una manera imprevista, sangrienta, de tal manera que con la muerte del general a las puertas mismas de Palacio Nacional, se creó un mártir a la medida de los grupos neoporfiristas que buscaban, por la fuerza de las armas, derribar un régimen democráticamente elegido como el representado, en ese momento, por el presidente Francisco I. Madero y el vicepresidente Pino Suárez.

Se pueden escribir miles de páginas para hablar de las reformas que el general Reyes pensaba realizar, de sus planes modernizadores del país, de sus intereses literarios e intelectuales que lo ponían por encima de los demás generales del ejército federal, pero su acto de traición, porque eso fue: un acto de traición, abrió la puerta, junto con los movimientos de tropas de otros generales insurrectos, a la llegada del usurpador Victoriano Huerta y al asesinato, a sangre fría, de los legítimos presidente y vicepresidente de México.

Victoriano Huerta impuso, ya sin el contrapeso de don Bernardo, una dictadura castrense que reprimió toda disidencia política y que condujo a muchos políticos demócratas a la lucha revolucionaria, si tenían suerte, o al pelotón de fusilamiento, si caían en manos de los nuevos dueños de la nación mexicana. El ataque contra Palacio Nacional, encabezado por don Bernardo Reyes y los generales Manuel Mondragón y Félix Díaz, condujo a la insurrección militar al corazón de la ciudad de México, a su centro histórico. Y es ahí donde el general habría de morir en el caos del combate, como un hombre que creía estar haciendo lo correcto cuando en realidad estaba construyendo el patíbulo de la carnicería por venir. Al morir el general Bernardo Reyes ese día 9 de febrero de 1913, su causa daba un paso mayor hacia su objetivo básico: apoderarse del poder que los militares buscaban recuperar a como diera lugar. Su efecto fue brutal y masivo: llevó a que la guerra civil estallara a lo largo y ancho de nuestro país, a que la vida nacional acabara siendo un cataclismo por demás sangriento.

En 1930, diecisiete años después de la muerte de su padre, Alfonso Reyes se puso a escribir el testimonio de la figura de su progenitor, el general Bernardo Reyes. Aquí lo muestra como alguien ya viejo, confuso, enfermo, que escuchaba malos consejos que no debió haber hecho caso. La imagen que aparece en este escrito es la de un hombre que había perdido el tren de la historia, la de un militar a la antigua que no se percataba de lo que su lucha era contra un México que ya había probado la libertad y no estaba dispuesto a soltarla. Lo que ponía los pelos de punta a la clase militar porfirista era que, en el ejercicio pleno de la democracia, todas las voces valían lo mismo, todos los sectores de la sociedad mexicana contaban a la hora de decidir los destinos de la patria.

Lo que el general Reyes hizo -o pretendió hacer- era un acto practicado desde el principio de nuestra nación en 1821: el golpe de estado, la asonada militar. Gracias a ella personajes como Antonio López de Santa Ana o el propio Porfirio Díaz habían llegado al poder. En 1913, don Bernardo presidió el manotazo castrense al gobierno legítimo, civil, del presidente Madero. Por donde quiera que se le mire, Bernardo Reyes era un hombre de armas tomar, un ejemplo de obstinada ceguera frente a un gobierno electo por el pueblo y surgido de un movimiento revolucionario que no quería más que sufragio efectivo y no reelección.

*- El autor es escritor, miembro de la Academia Mexicana de la Lengua.