Un informe más

Dice la voz popular que el tiempo pasa volando y, en efecto, así es. Cinco años del actual gobierno federal, pero más del triple de informes, por lo que hago comentarios sobre lo que para mí puede resumirse la administración en cuatro grandes temas.

Comienzo con la infraestructura. Se han centrado las acciones en un aeropuerto, pasando de estructura militar a una mixta, para dar paso a operaciones comerciales, sin embargo ni se ha reducido la saturación del actual aeropuerto de la Ciudad de México ni tampoco se han modernizado sus instalaciones y ahora se le reducirán vuelos. El Tren Maya es otra obra emblemática, pero vemos cómo se destruyó mucha selva y árboles, dañando el terreno, el ecosistema y además mostró fallas técnicas el día del viaje inaugural. También en el quinto informe se mencionó la modernización de puertos en el país, particularmente creo el de Progreso en Yucatán, porque lo que se ve es más un cambio de administración civil a militar, y no mejoría en instalaciones y modernización de equipo para revisar y mover mercancía. El corredor transístmico al parecer va por buen camino y se están considerando varios parques industriales para detonar el desarrollo de la zona; esto último es bueno, pero volviendo al Tren Maya ¿quién hizo negocio con los millones de toneladas de madera?

Esta duda la vinculo a informado sobre medio ambiente. Señalado en el informe fue que se promueve la investigación para sustituir el glifosato y otros agroquímicos, pero la acción no resuelve las controversias sobre el comercio y uso del maíz transgénico, que nos ha llevado a un panel de controversias con Estados Unidos y Canadá. También se mencionó en el quinto informe no haber otorgado ninguna concesión para la explotación minera a cielo abierto, lo que parece ser positivo para combatir el daño ambiental.

Los dos grandes temas emprendidos hasta aquí abren espacio para la política económica. Ciertamente se dijo que crecemos a un 3%, pero en la narrativa se omitió el contexto de una caída de más de 8% por la pandemia ni de los mínimos crecimientos que en promedio tenemos los últimos cinco años, es decir, verdades a medias. Coincido, si, en la mejoría del salario mínimo para millones de trabajadores, los que han visto una mejoría en ingresos. Respecto al peso, se mencionó que es la moneda más fortalecida con relación al dólar, aunque la política monetaria es por el Banco de México, que es autónomo y no hay intervención del poder ejecutivo en el mercado de divisas; tampoco puede presumirse la atracción de inversión extranjera directa, porque revisando las cifras se debe a reinversión de utilidades de empresas, si de empresas privadas ya establecidas en el país y no puede notarse que todo sea por haber mejorado la competitividad de México, ya que ha disminuido año con año en los últimos cuatro.

De la política social, aunque se trataba de un informe, el enfoque fue de perspectiva, porque se incrementará en 25% el programa de apoyo para adultos mayores; se mantendrán los precios de garantía y que el gobierno se centra en la filosofía de un modelo de desarrollo humanista: lo que eso quiera decir, porque la definición es que la gente tenga libertad y apoyo para crecer, es decir, desarrollarse como seres humanos, lo que pienso no se consigue recibiendo dinero público sin mayor esfuerzo ni interés de superarse.

Se me pasaba decir que en el reciente informe se mencionó la implementación del Programa IMSS Bienestar en 18 estados, pero no se reconoció que antes fue destruido el Seguro Popular, que el Insabi no funcionó y ahora se calcula que cincuenta millones de personas no poseen acceso a los sistemas de salud (y la m mayoría tampoco tienen medicinas) a pesar de que vamos hacia un modelo como el de Dinamarca.

*- El autor es ex Presidente de Index Mexicali.