Un grito cincuentenario

Valdemar Jiménez Solís (Mexicali, 1926- 2017) no sólo es el primer poeta nativo de Baja California, sino que es el poeta bajacaliforniano que lleva a cabo su labor escritural en la propia entidad. En él se concentran la historia de la literatura bajacaliforniana de los siglos XX y XXI. Testigo privilegiado y participante activo de proyectos literarios y educativos que han servido para apuntalar nuestro desarrollo cultural. Por más de 60 años, Valdemar fue escritor prominente, periodista alerta, poeta de alta voz, cronista de nuestra vida comunitaria. Último representante de una generación de autores que supieron unir lo pedagógico con lo poético, el canto universal con los temas regionales, la poesía como himno comunitario con el ensayo de temas culturales y biográficos.

Si en su juventud, en sus primeros escritos, entre los años cuarenta y cincuenta del siglo XX, la voz poética de Jiménez Solís se limita a cantarle a lo íntimo, lo pasional, las vicisitudes de la vida, a partir de mediados de los años sesenta su mirada se amplía a su entorno natural, a la historia regional, a la comunidad fronteriza de la que toma sus elementos esenciales de conducta y comportamiento para difundirlos en versos encendidos, para exponerlos de viva voz en la plaza pública. Y esta nueva voz, más popular, más sensible a lo que ocurre a su derredor, convierte a este poeta en el primer bardo de la entidad que habla de la Baja California y su gente desde su personalidad comunitaria. En comparación de tantos otros poetas anteriores o contemporáneos a él, Valdemar no siente nostalgia por un lejano lugar de procedencia, no hace comparaciones entre la cultura "culta" del interior del país y la cultura "bárbara" que se le adjudica a los norteños desde la perspectiva mexicana centralista.

Para Jiménez Solís, Baja California hacer poesía es una amalgama afortunada de lo mejor de todas las culturas llegadas de todas partes de México y del mundo. Su punto de vista poético, sin embargo, no deja de ser el de un escritor nativo: el de quien versifica de lo que sabe de primera mano, el de quien escribe desde la experiencia propia de sitios que son suyos desde niño, de lugares vividos desde su primera infancia. Muchos de los poetas de su época, como Miguel Ángel Millán y Miguel de Anda Jacobsen le cantaron a Baja California de múltiples maneras, pero su escritura poética no deja de ser la de quienes se acercan a un horizonte de vida que intentan apresar con ideas y conceptos tomados de otras geografías y culturas. Se apropian de Baja California como si ésta fuera una pregunta por contestar, un enigma por resolver, un orbe que les fascina pero del que apenas rascan su superficie. Algo que, por más que amen, es una realidad ajena que tratan de interpretar desde una cartografía de signos que no se aplica a ella, desde un mapa de figuras retóricas que no encajan con la aridez reinante.

La poesía de Jiménez Solís viene desde el otro extremo existencial. Su voz es la del habitante original para quien la luz, la arena, la monotonía, el calor, el sudor, la vida fronteriza son su pan de cada día, su alimento cotidiano. Una poesía que quiere enseñar que aquí, en el norte bajacaliforniano, toda palabra es un encantamiento, todo verso es un espejismo. Su obra se va armando como la exposición de un profesor que quiere sintetizar en un solo texto las verdades evidentes de vivir la frontera y el desierto, de construir una utopía campesina en las tierras de cultivo del valle de Mexicali. Entre el verso tradicional y el verso libre, entre los signos de admiración y la evocación de lo propio, entre lo afectivo y lo generoso, la obra poética de Jiménez Solís intenta encontrar el justo equilibrio entre lo personal y lo comunitario, entre lo que canta para sí y lo que canta para todos. Si examinamos su poesía es fácil descubrir que en su madurez como escritor, en su obra mayor, ¡Grito! Clamor desesperado (1973), nuestro bardo sabe mostrar lo que experimenta en carne propia y lo que expone como parte de su sociedad. En 2023 se celebra el cincuentenario de la publicación de este poemario que tanto ayudó a conformar la identidad poética de los bajacalifornianos. Por eso no debe pasarse por alto. Por eso debemos seguir difundiendo sus versos tan mexicalenses, tan bajacalifornianos, tan universales. Los versos del más nuestro de los poetas nuestros.

*- El autor es escritor, miembro de la Academia Mexicana de la Lengua.