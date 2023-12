La Fundación del Español Urgente de la Real Academia Española -por sus siglas FundèuRAE- está a punto de elegir “La palabra del año”. Las doce candidatas del todavía 2023 son: amnistía, ecosilencio, eurìbor, FANI, fediverso, fentanilo, guerra, humanitario, macroincendio, polarización, seìsmo y ultrafalso…

Me les adelantè y elegí para mi artículo ultrafalso, vocablo que surge en el mundo de la inteligencia artificial como alternativa al extranjerismo “deepfake”, que alude a la manipulación mega realista de audios, fotografías y videos para engañar a incautas audiencias.

Dicho a la mexicana, son chanchullos para alterar imágenes con efectos súper realistas que transforman escenas, haciendo pasar al malo por bueno; al tranza por ángel de la caridad.

Un dramático ejemplo es el famosos video ultrafalso en donde el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, les envía un mensaje a sus soldados para que se rindan ante el ejército ruso.

Con avanzada tecnología digital existen aplicaciones y programas, que están al alcance de cualquiera, con los que se pueden injertar rostros de personas en los cuerpos de otras con asombrosa precisión y así, hacerlos decir o hacer lo que en la vida real y en ninguna circunstancia hubieran dicho ni hecho.

Algo que parece inofensivo y hasta divertido, como por ejemplo tomar un retrato o selfi y, en segundos, mediante dichos programas darle vida y poner a cantar a quien en la vida real no lo hace ni en la regadera…

Hoy, haciendo mal uso de esta tecnología se puede hacer creer que un político dijo lo que nunca pronunció. ¡Cuidado! No se deje engañar. Dude y cerciórese, porque hay dichos y hechos que son más falsos “que billetes de dos y tres pesos”.

LA PALABRA DE HOY: ULTRAFALSO

Vocablo integrado por el prefijo ultra que proviene del latín y que significa más allá, al otro lado, lejano, sobre, a través de, etc. Y falso -del latín ‘falsus’- engañoso, fraudulento, no verdadero, etc.

Surge como alternativa del anglicismo “deepfake”, palabra integrada por “deep learning” que significa aprendizaje profundo y “fake”, falsificación.

DE MI LIBRERO: VERITY. LA SOMBRA DE UN ENGAÑO…

Novela negra escrita por Colleen Hoover que trata de una escritora -a punto de la bancarrota- llamada Lowen Ashleigh, quien además de no tener mucho éxito, acaba de perder a su madre y está punto de ser lanzada de su departamento por no poder pagar el alquiler…

Pero, cuando menos se lo espera, le hacen un increíble ofrecimiento que le va a cambiar la vida, que consiste en que termine unos libros de una famosa autora que se encuentra en estado de coma…

La escritora relevo va a la casa de la autora en busca de información argumental para poder continuar con los libros inconclusos y se instala en la mansión de Verity y descubre su espeluznante biografía, la cual estaba escondida para no salir a la luz pública…

La escritora suplente, quien hasta ese momento solo había escrito sobre temas amorosos; ahora recorre un mundo tan tétrico como ultrafalso.

*- El autor es profesor de Redacción Creativa en Cetys Universidad.