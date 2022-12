Según la Organización Mundial de Turismo y continuando con una tendencia que viene de lejos, un alto porcentaje de viajeros lo hace dentro de su propia región, contribuyendo al llamado turismo interno. Continuando con más tendencias, aunque ya consolidadas, Europa continúa liderando como la zona que más turismo internacional recibe. Los países más visitados del mundo son Francia, México, Estados Unidos de América, España, Grecia, China, Italia, Turquía, Alemania, Reino Unido, Rusia y Tailandia. Los viajes al norte de África están aumentando y también Medio Oriente está ganando protagonismo, sobre todo a medida que crece la demanda de destinos no convencionales, hasta ahora asociados a problemas de seguridad. La personalización y la diversificación de la oferta son dos de las claves del éxito turístico. A la Industria turística se le ha denominado: LA INDUSTRIA SIN CHIMENEAS, por tratarse de una gran generadora de empleos, aunque no es una Industria productora de materias primas ni transformadora de estas sino una Industria de Servicios, pero capaz de generar multitud de empleos bien remunerados y sobre todo muy estables. Países de larga tradición en esta Industria como lo son: España, Francia, Reino Unido, México, Grecia, Italia y varios países del Caribe, poseen Empresas promotoras de la actividad turística que generan muy buenos ingresos, que permean hacia sus empleados, empresas conexas y en especial hacia las finanzas del país, por constituir un importante flujo de divisas derivadas de los turistas provenientes de otros países, sin olvidar el movimiento turístico interno del propio país, sobre todo en la llamada “temporada baja”. Se desarrollan alrededor del turismo, múltiples empresas de todo tipo y tamaño, desde megaempresas, grandes empresas, medianas, pequeñas y microempresas e igualmente pueden crearse Cooperativas que acompañen al resto de las Empresas a satisfacer la demanda de los bienes y servicios que precisa el sector. Entre estas Empresas podemos mencionar; Empresas de Transporte aéreo, terrestre y acuático, alojamiento no sólo Hoteles de gran lujo, sino los de menor categoría, acorde con los presupuestos de los menos pudientes, posadas turísticas y aún la utilización de casas particulares, sobre todo en épocas de “temporada alta”, alimentación: además de los restaurantes de muy alto costo, los menos lujosos, los restoranes populares de comidas regionales típicas, hasta los puestos de comida móviles, artesanías y productos típicos de la región o del país. Debemos advertir que los países con amplia tradición en el sector turístico, no han llegado a serlo de manera espontánea o casual, producto del azar o mediante la improvisación; lo han logrado basándose en largos años de educación, no sólo de las personas directamente ligadas a la actividad, sino lo más importante educando a la población general, para lograr un cambio de conducta, la internalización de la importancia que es para el país, para él como habitante y para el resto de la población, el fomento del turismo, tanto interno como externo, para lograr el progreso y desarrollo del país. Ello no sólo se logra a través de la educación formal sino en especial mediante la educación no formal, con campañas de concientización del ciudadano para que aprecien al turista, tanto extranjero como nacional, como un amigo, un aliado y no como un enemigo o un intruso. Un buen trato al turista hace que este recomiende a otros el destino turístico visitado y sobre todo volver a dicho sitio. No debemos ver al viajero nacional o extranjero, como una molestia, un ser desagradable y mucho menos como una víctima, para ser explotado o estafado, sacándole la mayor cantidad de dinero posible. El trato al visitante debe ser respetuoso, amable, cordial, similar al que quisiéramos se nos suministrara si estuviésemos en la misma situación. Todos los órdenes de gobierno deben hacer la tarea de promocionar a nuestro país, tal y como lo hacen en todas partes del mundo, Fonatur debe volver a esa promoción, no andar construyendo ferrocarriles destinados al fracaso y buscar junto a otros órdenes de gobierno dar seguridad a sus habitantes y visitantes, nuestro país es un emporio turístico que todo mundo desea visitar. En aras de la pobreza franciscana nuestro país dejó de promoverse turísticamente en el extranjero.

*- El autor es ex presidente de la Federación de Colegios de Ingenieros Civiles de la República Mexicana.