Tu edad no te define

Hace unos días tuve la fortuna de cumplir 68 años y si tú que me lees, rondas en los 50, 60 ó 70 años, este artículo es para TI.

Cuando cumples años nos cuestionamos muchas cosas. Es como realizar un gran corte de caja, primero contra el año anterior y luego contra lo que has hecho en tu vida. Este ejercicio no siempre te arroja buenos resultados, aun así, somos afortunados, no todo mundo llega a esa edad en el estado físico y mental como lo hemos hecho. Sí, con algunas “heridas de guerra”, pero gracias a Dios estamos muy bien. Hay muchas personas que con el paso del tiempo les resulta difícil avanzar en edad, no lo aceptan, los años pasan y deben hacer frente a esta realidad. Realidad que ni tú ni yo podemos cambiar. Debes empezar a ver los años como la suma de experiencias vividas y eso está lleno de belleza. No reniegues de tu edad, porque es tu vida.

La gente opinará lo que debes o no debes de hacer, como si les hubieras pedido su opinión. Recuerda que a lo largo de los años has ido atesorando vivencias y experiencias que hacen que tu existencia sea especial y única por lo que no pienses que estás limitado. Recuerda que los límites solo están en tu cabeza. Reflexiona y valórate, esta etapa tiene su encanto y debes saber disfrutarla con sus pros y contras. Y quien no te valore así, entonces déjalo (a) pasar. No es ni será para ti. Tu dignidad no es negociable.

La cuestión es aceptarte tal y como eres. No intentes modificar algo externo solo cuídate y quiérete mucho. Si te amas, el paso del tiempo no te importará en lo más mínimo porque estarás disfrutando cada instante. La idea es que te sientas bien con tu edad porque, al fin de cuentas, es tan solo un número, una cifra más que solo indica el tiempo que llevas vivo(a) y que la vida te ha permitido estar aquí, entre los tuyos.

NO TE DEFINE TU EDAD, sino mostrar una actitud de agradecimiento por cada año vivido, con todo lo bueno, lo malo y lo regular. Eso sí te DEFINE.

NO TE DEFINE TU EDAD, sino que capitalices las experiencias que crean una base sólida para un futuro lleno de plenitud. Eso sí te DEFINE.

NO TE DEFINE TU EDAD, sino la capacidad que tengas de disfrutar y valorar cada día de la vida, independientemente de los años que tengas porque la edad interior radica ahí. Eso sí te DEFINE.

NO TE DEFINE TU EDAD, sino el dejar de preocuparte y angustiarte por los años que pasan porque lo único que importa es cómo los vivas y esto depende totalmente de ti. Eso sí te DEFINE.

NO TE DIFINE TU EDAD, sino el pensar fuera de la caja, realizar actividades al aire libre como senderear, acampar en el bosque, surfear, amar a la naturaleza y ser ese “DON ó DOÑA QUE SE LA RIFA” porque al final de cuentas TU ERES tu propio proyecto. Eso sí te DEFINE.

NO TE DEFINE TU EDAD, sino la manera cómo cuidas tu templo sagrado y asistes al médico con regularidad y no ser una carga social o familiar para nadie. Eso sí te DEFINE.

NO TE DEFINE TU EDAD, sino la manera cómo cuidas tus finanzas y abordas tus compromisos económicos o de otra índole y en lugar de recriminarte de tu estado actual, decides hacer acopio de tu experiencia, resolver, accionar, hacer negocios y no depender de nadie. Eso sí te DEFINE. Por lo anterior te invito a que leas las siguientes líneas:

Pertenece a esos hombres o mujeres “MAYORES” que les gusta estar en una franja social distinta, de una generación que ha echado fuera del idioma la palabra "envejecer", porque sencillamente no tiene entre sus planes la posibilidad de hacerlo.

Pertenece al nuevo grupo humano que son hombres y mujeres independientes que trabajan desde hace mucho tiempo y han logrado cambiar el significado del concepto del trabajo y la gente adulta.

Pertenece a esa gente irreverente que buscan y encuentran la actividad que más le gusta y se ganan la vida con eso. Eso te hará sentirte pleno; de hecho, NO sueñan con jubilarse. Sueñan con seguir siendo productivos y viajar. Incluso sueñan en rehacer su vida personal haciendo una relación NO convencional para la sociedad que nos rodea. Y sí, serás criticado (a) pero NUNCA cobarde.

Pertenece a ese grupo que busca erradicar el temor, el ocio y la soledad porque crecen desde adentro. Son los que miran el mar con la mente.

Pertenece a ese grupo de personas que no se detienen con el tiempo; que manejan la tecnología a su favor. Donde son independientes para hacer una reserva de avión y se animan a viajar y seguir aprendiendo de nuestro bello México.

Hoy esta gente está estrenando una edad que todavía NO TIENE NOMBRE, antes los de esa edad eran viejos y hoy ya no lo son, hoy están plenos física e intelectualmente, recuerdan la juventud, pero sin nostalgias, porque la juventud también está llena de caídas y nostalgias y ellos lo saben.

La gente de 50, 60 y 70 de hoy celebra el sol cada mañana, hacen planes con su propia vida, no con la de los demás. Hay que hacerse nuevos y amarse en una nueva era, reinventarse, seguir siendo curiosos. Hay que cultivar la ironía, acordarse de equivocar el camino, elegir con cuidado a otros, alejarse de sí mismo, volver, cantar, estar desnudos con orgullo y ser TREMENDAMENTE útiles y divergentes.

Durante toda tu vida habrás disfrutado de ciertas cosas, experiencias y situaciones que han hecho que crezcas y te conviertas en la persona que eres hoy en día. Puede que estas vivencias no siempre hayan sido positivas, pero, como bien dice la frase, "de los errores se aprende" y del dolor también. Lo que tienes que hacer es fijarte en tu interior y valorar cómo te sientes: si tienes mucha energía, optimismo y ganas de vivir, poco importa tu edad porque tu calidad de vida será extraordinaria. Las personas que viven atrapadas en el pasado, son incapaces de disfrutar del momento. Y finalmente recuerda que no importa que persona sea, NUNCA se te ocurra dejar de CRECER porque lo que sobran son gente que te verán hasta con ojos de lástima porque estas “VIEJO” para ellos. Ese es su lenguaje, pero no es el tuyo. Yo a eso le llamo IGNORANCIA real. Sé digno y sigue por este hermoso sendero llamado vida.

Tienes que hacer las cosas que crees que no puedes hacer / Eleanor Roosevelt.

No somos los de antes…somos los de ahora en ADELANTE.

* El autor es Director de Tafoya y Asociados.