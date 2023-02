Triunfó la oposición

Manuel Guerrero, diputado y dirigentes de la burocracia quiso imponer a sus candidatos en la elección de secretarios seccionales del Sindicato de Burócratas, pero no pudo con la fuerza opositora.

Tal vez el enroque de candidatas a la dirigencia de la burocracia de Mexicali, de Paty López y Selene Cota, de la Planilla Amarilla y el repudio de muchos trabajadores a Manuel Guerrero, llevaron a esta dupla a ganar.

Este jueves se llevaron a cabo los comicios venciendo a Luisa López y Ricardo Flores y por supuesto al diputado local Manuel Guerrero, con la friolera de 735 votos de diferencia con su más cercano competidor.

Los resultados, en cifras, nos muestran mejor esta diferencia: Luisa López, de la Planilla Guinda, obtuvo 2,688 votos totales; Ricardo Flores de la Planilla Gris, 2,072 votos y Patricia López de la Planilla amarilla 3,423. Fue una formada, me platicas con orden pero, algunos de la base, se inconformaron por la presencia de Manuel Guerrero, tal vez quería influir en la elección, pero al parecer fue un proceso contrario.

Algunas fotografías muestran a un dirigente tomándose el cabello, cubriéndose el rostro, el rostro de la derrota, ¿qué pretendía Manuel Guerrero? ¿Continuar dirigiendo tras la figura de otra persona? Pronto lo sabremos.

Sus candidatos en Tijuana, Ensenada, Rosarito y Ensenada parece que también sucumbieron.

Cuándo quieren hacer de una elección un proceso sucio era lo que pretendía Manuel Guerrero Luna, quien informó que debido a un amparo interpuesto por Selene Cota no podría darse un ganador, hay que recordar que Guerrero Luna está asesorado por el abogado Luis Alfonso Vargas Silva. Por su parte Selene Cota impugnó a Manuel Guerrero cuando realizó un cambio en los estatutos del Sindicato de Burócratas en 2019, sin embargo, se le concedió una suspensión provisional hasta el miércoles 9 de febrero, lo que le impidió participar como candidata a la dirigencia, por ello y en su lugar se registró a Patricia López, quien aunque no ha tomado protesta, es la

ganadora en la dirigencia sindical por el período de 2023-2026.

Como muchas elecciones en nuestro país, esta no sería la excepción, pasará a un organismo conciliador en donde se enfrentarán los abogados de Manuel Guerrero y los de Selene Cota.

¿Qué beneficios obtiene un dirigente sindical de la burocracia en Baja California? Por lo pronto, como lo hemos visto en ex dirigentes, una regiduría o una diputación local. ¿Qué más influencias obtiene y para qué? Su posición debería ser ver por los beneficios de los trabajadores de los tres poderes estatales, por los de municipios, paraestatales y paramunicipales.

Acusan a Manuel Guerrero Luna de darle una plaza a su hija, bueno Victoria Bentley lo hizo con una sobrina y tal vez todos los anteriores dieron plazas adiestra y siniestra. Deben velar por los beneficios médicos que se otorgan en el Istecali y mejorarlos; los préstamos; becas para los trabajadores y sus hijos y también ver por las fuentes de trabajo para que no se saturen de trabajadores que por la función de las dependencias no requieren de tanto personal. Por lo pronto Manuel Guerrero Luna no solo perdió las elecciones para la renovación de dirigencias, sino la confianza de miles de trabajadores de la burocracia.

* El autor es periodista independiente.