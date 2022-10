Estando inmersos en una serie de noticias negativas y peligrosas para nuestro país como son la amenaza de la militarización, el control del gobierno por los narcos, el crecimiento de la corrupción, la pobreza, la violencia, asesinatos, secuestros, abortos, educación ideologizada, y un largo etcétera, esta semana, como una luz de esperanza, tenemos tres excelentes noticias.

La primera: Christian Cortés, un chico de Ensenada que, en su graduación universitaria, elegido para el discurso a sus compañeros de generación, se pronunció a favor de la vida, la familia y libertades fundamentales. Por este motivo, fue censurado por autoridades de la UABC pretendiendo negarle su título universitario. Esta semana, después de procesos legales y un gran apoyo por parte de la ciudadanía, Christian logró recibir su título. Hoy le llaman el héroe de Ensenada.

Este viernes, se tuvo por parte del grupo Emproístas, un evento muy interesante con temas vetados en los medios de comunicación, es decir, políticamente incorrectos: “Pensando en libertad”, tecnología, política y poder, en las ideas del siglo XXI, a cargo de cuatro conferencistas: Agustín Laje, Pablo Muñóz Iturrieta, Nicolás Márquez, y Miklos Lukacs. Fue todo un éxito. Más de 1,500 asistentes, entre ellos muchos jóvenes que, conscientes de los cambios, algunos muy peligrosos que nos están llegando precipitadamente a nivel global, desean prepararse para hacerles frente, ya que muchos, son contrarios a nuestros valores, y las consecuencias para las nuevas generaciones son terribles.

La tercera noticia viene de Italia. La recién electa primera ministra de ese país, Giorgia Meloni, persona abierta y comprometida con los valores Vida y Familia, quien gobernará bajo el lema: “Dios, Patria y familia” conceptos que otros gobernantes, incluyendo el nuestro, no solo descartan, sino agreden llamándonos retrógrados y conservadores, como lo peor de la sociedad.

Giorgia Meloni, en un discurso que se hizo viral en las redes, dice clara y valientemente: “El verdadero objetivo de la ideología de género, no es la lucha contra la discriminación ni la superación de las diferencias entre hombres y mujeres. El verdadero objetivo no declarado, pero trágicamente evidente, es la desaparición de la mujer y, sobre todo, el fin de la maternidad. El individuo indiferenciado, al que se tiende con las teorías de género, no es tan indiferenciado, es masculino. Las palabras más censuradas por lo “políticamente correcto” son, mujer y madre. ¿Por qué? Porque la maternidad tiene una fuerza simbólica extraordinaria. Por eso en mi gobierno diremos sí o no: SI a la familia natural. NO a los lobbies LGBT, SI a la identidad sexual, NO a la ideología de género, SI a la cultura de la vida, NO al abismo de la muerte. SÍ a la frontera segura, NO a las invasiones masivas. Y si a nuestra civilización y NO a quienes quieren destruirla”. Este discurso, aplaudido de pie por miles, son muestra clara del querer volver a vivir los valores que dan sentido a nuestra vida.

En estos acontecimientos descubrimos tres cosas importantísimas: Crecer en participación ciudadana para exigir. Prepararnos para defender nuestra familia y sociedad. Y votar responsablemente por quienes se comprometan gobernar con los principios y valores en los que creemos.

¡Mujer mexicana forja tu Patria¡

* La autora es Consejera Familiar.