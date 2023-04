Tragedia inhumana

La tragedia ocurrida en Ciudad Juárez en un centro de detención para migrantes, donde murieron calcinados 39 de ellos, la mayoría jóvenes, guatemaltecos y venezolanos que, forzados por la pobreza y falta de oportunidades en sus países, llegaron a México con la esperanza de mejorar sus vidas y las de sus familias.

En un video que se hizo viral, se ve claramente como, estando iniciando el fuego, los guardias van de un lado al otro sin prestar atención, un migrante patea la reja de la entrada pidiendo auxilio, pero nadie acude a abrirles, tenían órdenes de arriba de dejarlos encerrados ¿Cómo es posible? ¡Eran seres humanos ¡Si hubieran sido animales, seguramente les habrían prestado más atención! ¡Esto no tiene nombre! ¿Dónde está la humanidad, el espíritu de solidaridad con las víctimas? No eran delincuentes, y aunque lo fueran, nadie merece morir sin que se le preste ayuda. Se supone que ellos iniciaron el fuego, hartos del encierro y malos tratos que recibían, seguramente para llamar la atención, ¡pero jamás imaginaron que tendrían un corazón tan negro como para dejarnos a su suerte sin mover un dedo para ayudarlos!

Aquí hay una grave responsabilidad penal. Según la ley de migración, éstos no pueden ser detenidos indefinidamente, lo máximo, 36 horas, porque ser migrante no es sinónimo de delincuente; pero para darle la vuelta a la ley, se inventaron el concepto “alojamiento” los tenían tan bien alojados, que no les importó sus vidas ni el dolor para sus familias.

¿Quién es el verdadero responsable de esta masacre? López Obrador. Al ser la cabeza de una política migratoria omisa y corrupta, coludida con la delincuencia organizada transnacional. La fila de cadáveres de jóvenes calcinados, en bolsas de basura, es el fiel reflejo de un régimen inhumano, que usa a losmigrantes como instrumento de propaganda y proselitismo electoral.

López Obrador en octubre de 2018 en Chiapas, prometió irresponsablemente a los “hermanos migrantes centroamericanos”, que en México se les daría trabajo y protección, invitándolos: “donde come uno comen millones”, y abrió la frontera sur, desatando una avalancha incontenible de migrantes. Éles el causante de la peor crisis humanitaria y migratoria, permitiendo que sean extorsionados, les quiten al llegar a México por todas las vías, el poco dinero que traen, y sean tratados como bestias,hacinados como basura en cárceles. Los migrantes son rehenes de una política chantajista que domina la relación entre México y Estados Unidos, ambos países los utilizan como factor de canje y de presión para su propia conveniencia. Ni el presidente, ni el secretario de gobernación, ni de relaciones exteriores, han sido capaces de asumir la responsabilidad política y moral que tienen en esta tragedia.

Hace siete años, López exigía la renuncia del secretario de gobernación Osorio Chong por la muerte de ocho personas en Nochixtlán, Oaxaca. Hoy como presidente, no le exige lo mismo a Adán Augusto, Marcelo Ebrard, o a Francisco Garduño. Es un farsante, inepto y corrupto. López y su 4T pregonan el humanismo mexicano y la ausencia de corrupción. Esta tragedia retrata lo que son: Lo contrario de lo que pregonan y mucho peor que los anteriores.

* La autora es consejera familiar.