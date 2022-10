Trabajo y vacaciones

Hace algunos días La Crónica publicó una declaración de un dirigente de la COPARMEX-Mexicali sobre la iniciativa legislativa federal de aumentar los días de vacaciones para el trabajador mexicano. El empresario comentaba que esto afectaría a las empresas, y proponía que fuera gradual dicho incremento para evitar un probable deterioro de la productividad. Es factible que tenga razón en ese punto, pero se le olvida que desde hace 50 años no se modifica el periodo vacacional para los trabajadores en el país. Un poco olvidadizo el señor empresario y ¿por qué no lo hicieron gradualmente durante ese tiempo? Supongo que no ignora que México es el país, de las 34 naciones que integran la OCDE, que más horas trabaja al año, con 2,128, siguiéndole Honduras y Paraguay que también rebasan las dos mil horas anuales y son Dinamarca y Alemania los que más descanso ofrecen a sus trabajadores con 30 días de vacaciones anuales (https://www.milenio. com/negocios/mexico-es-el-pais-que-mas-horas-trabajaal-ano-segun-la-ocde).

Antes de su aprobación dicha medida por la comisión del Trabajo y Previsión Social del Senado, el mexicano tenía un mínimo de seis días de vacaciones, y con esta decisión aprobatoria aumentó a 12 en el primer año que posteriormente se incrementarán según su antigüedad. En Latinoamérica son Cuba, Perú y Panamá los países con más días de vacaciones con 30 y Brasil con 26, Uruguaycon 20, que aumentan cada cuatro años. Con 15 días hábiles de vacaciones están Colombia, Chile, Ecuador, Salvador y Venezuela. En Argentina son 14 días hasta queel trabajador cumpla cinco años y entonces aumenta a 21días, llegando a 28 cuando cumple 10 años de antigüedad.

Volviendo a los países de la OCDE, el promedio son 20días de vacaciones, y un caso curioso es Estados Unidosque no hay un mínimo obligatorio a nivel federal. Destacan Reino Unido con 28 o Luxemburgo con 26 días de vacaciones, por su parte Finlandia, Francia, Austria, Suecia con 25 y los menos serían México con seis, Canadá,Costa Rica y Japón con 10, Israel y Turquía con 12 días devacaciones para el trabajador. Como podrá darse cuenta,amable lector, hay una amplia diferencia entre los paísesal otorgar a sus trabajadores un periodo vacacional. Noimporta el modelo o tamaño de economía, pues salvo elcaso de EUA, los llamados países de economías altamente desarrolladas favorecen un periodo de tiempo para queel trabajador pueda disfrutar de un descanso. Incluso lospaíses latinoamericanos, con un modelo no capitalista como Cuba o Venezuela, o ahora Perú y Argentina, el laborante tiene en promedio de 30 a 15 días de descanso.

¿Por qué México se rezagó tanto y por tanto tiempo enmejorar el periodo vacacional a sus trabajadores? Puedehaber varias hipótesis, algunas de ellas ligadas al modelo de economía que nuestro país privilegió desde los 80con la llegada de gobiernos tecnócratas cómplices de losgrupos de poder empresarial. Esperamos que este cambio, que también favorece la productividad, otorgue a lostrabajadores una oportunidad de mejorar sus condicionesde salud física y mental, así como la convivencia familiar.¿Usted qué opina?

*- El autor es coordinador del Observatorio Global Mediático-UABC.