TikTok le está comiendo el mandado a Google

40% de los usuarios más jóvenes ahora usan Instagram y TikTok en lugar de Google Search o Maps para descubrir lugares y temas, lo dijo el vicepresidente sr. Prabhakar Raghavan, que dirige la organización de Conocimiento e Información de Google, hizo referencia a estas aplicaciones (medios sociales) en una conversación en el marco de la conferencia Brainstorm Tech de Fortune sobre el futuro de los productos de Google y su uso de la IA. Yep! lo admitió.

Resulta que la amenaza de TikTok para el negocio de Google no se limita solo a YouTube. Los servicios principales de Google, incluidos Search y Maps, también se ven afectados por una creciente preferencia por las redes sociales y los videos como la primera parada en el camino hacia el descubrimiento de los usuarios más jóvenes. En una discusión sobre la evolución de la búsqueda, señaló de manera algo casual, como si fuera algo normal para Google “si, TikTok e Instagram nos están comiendo el mandado”, en palabras de él, dijo que los usuarios más jóvenes ahora recurrían a menudo a aplicaciones como Instagram y TikTok en lugar de la búsqueda en Google o Maps con fines de descubrimiento (yo sigo sin salir del asombro, si… si lo dijo y es muy importante).

“Seguimos aprendiendo, una y otra vez, que los nuevos usuarios de Internet no tienen las expectativas ni la mentalidad a la que nos hemos acostumbrado”. Raghavan dijo, y agregó: “las consultas que hacen son completamente diferentes”.

Ahora bien, hay otro datos que le compartí con anterioridad sobre TikTok, el más significativo es que se consume 3 veces más contenido comparado con Netflix, y honestamente ¿quién no se pasa horas viendo videos en TikTok? Si usted no es de esos, solo observe a su alrededor, incluso con Netflix en la TV, tenemos TikTok o los Reels de Instagram corriendo en nuestro teléfono.

Pero ¿Por qué Marcela se sorprende con lo que dijo Google? -se preguntará Usted- hemos demostrado hasta el cansancio que las ventas están en Google, que los medio sociales como Facebook e Instagram son para la etapa de reconocimiento de marca, para estar presentes, pero ¿quién tiene una intención comercial? aquel que teclea en Google la marca y/o producto que quiere comprar y luego entonces ahora no es exclusivo de Google o de cualquier otro buscador. Hasta julio de 2022, según Statista, Google tiene el 83.84% del market share de los principales motores de búsqueda, le sigue Bing con el 8.88%, Yahoo! el 2.55 y Yandex con el 1.67% (por favor vea la desgracia de Yahoo!).

Pues bien, este market share para las búsquedas parece que va a cambiar por la simple y sencilla razón que los jóvenes les dió por hacer estas búsquedas en TikTok y en Instagram, se están acomodando otros jugadores en la cancha. El asunto es que fue el mismo Google quien lo admitió, entonces usted ya sabe por qué Marcela está sorprendida.

Ahora usted pensará ¿y a mi qué?, si usted está haciendo sus esfuerzos de posicionamiento en motores de búsqueda, es decir, está con un profesional haciendo estrategia SEO, eventualmente tendrá que integrar TikTok y/o Reels de Instagram a su mix de medios digitales. Si por el contrario, usted está solo haciendo anuncios en Facebook de vez en cuando, no tiene nada de qué preocuparse, porque ojos que no ven, corazón que no siente (hasta que se infarta).

*- La autora es Estratega de Marketing y directora de ADK Marketing.