Tijuana, mejor que nunca

Las reglas de juego no fue lo que cambiaron, lo que cambió fue el juego completo.

Volver al origen, Reset & Shift, cambio y fuera, back to square one, the new normal o como quieras llamarle; el juego es otro y necesitamos adaptarnos.

Mientras unos se encierran para meditar o repensar, otros están ya reinventándose para poder subsistir en un mundo completamente diferente, temeroso, pero que no podrá poner en pausa la vertiginosa velocidad con la que se estaba desarrollando; innovación, internet, comunicación, procesos industriales complejos, política disruptiva y tecnologías como nunca en la historia del hombre.

Importantes organizaciones como el BID y el Banco Mundial o firmas como Deloitte, McKenzie y PWC, han estado publicando interesantes reflexiones sobre cómo se visualiza el mundo después de Covid-19. Todas coinciden en que no será lo mismo, que el rezago tecnológico dejará millones de víctimas en lo económico y que el factor miedo será uno de los sentimientos que guiarán nuestras decisiones.

Algunos expertos han definido a Tijuana como “crisis proof” o “a prueba de crisis”, que derivado de su posición geográfica privilegiada hacen de ella un tipo de amortiguador económico. Luego de realizar más de 20 entrevistas con expertos a través del programa Tijuana Contigo que organizamos en el Consejo de Desarrollo de Tijuana (CDT), puedo compartirte cinco ideas básicas por las que estoy seguro que Tijuana será una ciudad mucho más atractiva que antes… y en el corto plazo.

1.- Tijuana cuenta con una sólida infraestructura educativa que junto con su capital académico dan base intelectual y de investigación para una mejor toma de decisiones.

2.- El flujo económico, el “cash” para ser más claro, derivado de los empleos en San Diego, son el oxígeno que sostiene y sostendrá la base del consumo una vez que se reactive por completo la economía de nuestros vecinos. Esto nos da una gran ventaja que otras regiones desafortunadamente no tendrán.

3.- La guerra comercial entre Estados Unidos y China, así como el resurgimiento de políticas nacionalistas provocará un reacomodo de industrias y aquellas que quieran estar más cerca del mercado más poderoso del mundo, USA, tendrán en Tijuana la perfecta antesala… siempre y cuando las empresas locales realmente hagan lo que les corresponde y no solo anden viendo cuántos pies cuadrados rentan sino cuántos kilómetros de infraestructura dejan.

4.- La industria médica tiene ya instalada una gran plataforma tecnológica y logística, así como de buenas prácticas internacionales, aunque con muchos retos por superar. Sin embargo, el talento humano es sólido, de primer mundo y solo hace falta que el sector realmente se organice con visión de negocios y las autoridades allanen el camino para hacer de Tijuana una verdadera potencia médica mundial como Miami o Houston.

5.- El recurso humano de Tijuana está filtrado, está calado, está probado. El origen, razón y motivo de nuestra gente es trabajo, trabajo y solo trabajo. No por nada generaciones enteras han dejado sus orígenes para venir en esta ciudad con un único objetivo en la mente: trabajar duro para tener una vida decente.

Tijuana tendrá los retos más complejos del mundo, pero no son nada diferentes a los de cualquier ciudad destinada a ser grande. Yo no sé ustedes, pero cada vez estoy más convencido de que esta es la ciudad del futuro, es la ciudad donde pasan los vendavales dejándonos deshojados, pero sin movernos un centímetro porque aquí somos de tronco grueso, sólidos y de buenas raíces.

*El autor es Director de Testa Marketing, investigación de mercados.