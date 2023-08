Texto y contexto

En esta esquina, los conservadores. En esta otra el gobierno, acusado de querer meter el “virus del comunismo” a través de los libros de texto. Y en el centro, millones de padres de familia.

De nueva cuenta el país está polarizado en medio de las llamadas pre pre pre campañas, que no son más que campañas disfrazadas, en donde nadie debe hacer propuestas, pero todos los aspirantes a coordinadores de la transformación o del bloque por México, traen un programa bajo el brazo y hacen sus propuestas. Los no candidatos y candidatas hablando en la no campaña, de las no propuestas. En medio de una inseguridad galopante, acusaciones de corrupción, deficientes servicios sobre todo en el sector salud. Un escenario ensordecedor en donde la semana pasada se detonó y profundizó el debate acerca del contenido de los libros de texto. Los grupos de siempre tomaron partido y polarizaron las ideas. Diversas organizaciones como Unión de Padres de Familia, Coparmex y partidos políticos como el PAN cuestionaron los nuevos libros sobre todo en los temas de diversidad sexual, familias diversas y enseñanzas sobre órganos reproductivos en nivel primaria. Con sus infografías, maquetas.

Coparmex dijo que los niños pueden sentirse confundidos al encontrar contenido ideológico que difiere de los valores inculcados por sus padres o maestros, lo que puede causar ansiedad, frustración y abandono escolar. El presidente, Andrés Manuel López Obrador defendió su contenido argumentando que no quieren adoctrinar ni mucho menos promover el comunismo entre la niñez. Llamó exagerados a quienes esto afirman, e incluso anunció que habrá conferencias de prensa vespertinas para que la secretaria de Educación, Leticia Ramírez y expertos expliquen el contenido de los libros de texto gratuito. A esta posición se unieron todos los gobernadores de Morena e incluso el SNTE que considera la oposición a los libros de texto como una estrategia para golpear al gobierno federal. Un factor influyente en este debate fueron los señalamientos de que estos libros de texto representaban un “virus del comunismo” hechos por la televisora nacional más favorecida y menos atacada por el presidente López Obrador, lo cual llamó de sobremanera la atención. Más allá de los señalamientos de los mismos personajes y la intromisión de otros que aderezan este intercambio de narrativas y lo hacen aparecer como algo artificial, lo importante es que los especialistas den su opinión más allá de los “chairos y fifís”.

* La autora es directora del portal MF Noticias Mexicali.