Hace unas décadas, “tener palabra”, era lo más común entre la gente de bien, a tal grado que, con frecuencia ni necesario era, firmar algún papel para obtener préstamos en mercancía o en efectivo, el solo “te doy mi palabra” bastaba. Tener palabra, se relacionaba con el honor, algo hoy día inexistente; razón por la cual, dar la palabra, no significa nada, ni implica compromiso alguno.

Y lo estamos viendo, en el espectáculo tan vergonzoso que ha dado Samuel García, tratando de contender como candidato de Movimiento Ciudadano a la Presidencia de la República.

Cuando andaba buscando el voto para gobernar Nuevo León, criticaba ferozmente al “Bronco”, entonces Gobernador de ese estado, por haber buscado en su quinto año de gobierno, contender para candidato a la Presidencia de la Republica. Así lo declaró:

“Yo fui el principal crítico del “Bronco”, lo perseguí electoral y penalmente, por haber ido a una campaña patética, desgració su gobierno, lo desfiguró y le hizo mucho daño al estado, no pienso cometer el mismo error. Luego en entrevista que le hace Brozo, sobre este tema, Samuel declara:

“Yo lo que te puedo decir es que a Nuevo León le voy a cumplir, no me voy a distraer como el Bronco, voy a estar seis años completos.

¿Y qué pasó? creyéndose excepcional, a tan solo DOS años de su gobierno, se lanza como precandidato único por MC a la Presidencia de la República” sin pensar en el daño para su estado, e incumpliendo la palabra dada a quienes confiaron en él, de terminar con su encomienda.

Ahora sabemos que, por no haberle salido su plan, aun violando la Constitución, de dejar como gobernador sustituto al Secretario de Gobierno Javier Navarro, para que le cubriera las espaldas, viendo que el Congreso nombró a Luis Enrique Orozco, un vice fiscal, prefirió recular y no contender como candidato a la Presidencia, a arriesgarse que se descubran la serie de irregularidades y corruptelas que tiene en su haber, en tan solo dos años al frente del gobierno de Nuevo León. ¡Claro, ahora dice que se regresó porque tiene palabra ¡ y una serie de mentiras al puro estilo de López Obrador, su aliado, su ejemplo a seguir, de quien nos sentimos avergonzados al ver, cómo ha

devaluado con sus acciones el valor de tener palabra desde el primer día en que juró no mentir, no robar y no traicionar, haciendo todo lo contrario.

Esta ausencia de dar valor a la palabra, es ya un cáncer que ha contagiado a toda la sociedad, no solo a los políticos, expertos en simular y aparentar su carencia.

Para tener palabra, hay que tener honor, ser una persona transparente, de una sola pieza, es decir, alguien a quien se le entrega la confianza y se tiene la certeza de que no va a defraudar ni traicionar.

Ahora que han iniciado las campañas, todos los candidatos comprometen su palabra, prometen cambios y beneficios. Pero ¿Quiénes tienen realmente palabra? Es difícil saberlo, y más creerles. Como bien dice el dicho: La burra no era arisca, la hicieron.

¡Mujer mexicana forja tu Patria!

* La autora es consejera famiiar.