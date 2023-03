Tendederos de la ignominia

En el marco del Día Internacional de la Mujer salieron a relucir, de nueva cuenta, muchos comentarios de comportamientos inadecuados de trabajadores de distintas áreas y dependencias públicas, desde las educativas hasta las de salud en los gobiernos estatales y municipales.

De acuerdo a las denuncias exhibidas en diferentes plataformas digitales el acoso no sólo se da por jefes de área sino también de propios compañeros de trabajo de las víctimas, a quien dicho sea de paso nadie cree.

Una violencia verbal con comentarios inadecuados o machistas, propinados por hombres que no encajan en los esquemas de una nueva masculinidad que los coloca en situaciones de mayor equidad, con diferencias de roles.

Una “nueva normalidad” a la que muchos sectores masculinos se resisten, aunque otros muchos más ya encajan con un comportamiento diferente al de generaciones pasadas, lo cual es de reconocerse.

Regresando al tema del acoso del que son víctimas muchas mujeres, a esta columnista le enviaron varios casos por los que atraviesan:

Ojalá que no se pierda la tradición de “los tendederos” para que se normalice en un futuro inmediato la cultura de la denuncia, ya que cuando eres trabajadora el acoso se normaliza y si denuncias te ridiculizan para que no vuelvas a hacerlo. En mi trabajo tenemos que aguantar el acoso de los compañeros hombres, en lo personal tengo que aguantar los comentarios que hacen hasta delegados sindicales, “Sino te dejas abrazar y besar por él inmediatamente con una sonrisa burlona te dice: qué, no te gusta que un hombre te bese”.

De este tamaño es el acoso en muchos sectores públicos, nos comparten víctimas de diversas áreas gubernamentales. Algunos de los cuales han sido documentados en este espacio informativo.

Esta semana también hubo diversos tendederos en donde, sobre todo estudiantes, denunciaron el acoso del que son víctimas en diferentes planteles educativos.

En este escenario, pero más crítico, Mexicali llegó a la conmemoración del Día Internacional de la Mujer con dos feminicidios cometidos en un solo fin de semana.

En total en la capital ha habido tres asesinatos de mujeres, en dos de los cuales sus parejas sentimentales han sido señalados como los responsables.

Pero también llegó Mexicali a esta fecha histórica como la ciudad donde se denuncian más casos de violencia familiar, donde aumenta el acoso sexual y laboral y la violencia vicaria no es atendida. De acuerdo a las propias denuncias de las manifestantes.

Se recrudecieron sobre todo las denuncias en contra de la violencia que ejercen algunas instituciones al no responder a las demandas de las mujeres víctimas, como aquellas que han perdido la custodia de sus hijos, sin que medie ninguna justificación legal en su contra.

Es indudable que las manifestaciones del 8M estuvieron más críticas en Tijuana, generando un post enfrentamiento entre la alcaldesa, Monserrat Caballero contra integrantes de algunos colectivos feministas, por la destrucción de una patrulla de tránsito.

En el caso de Mexicali la situación fue mucho menor, previo a la marcha el director de Seguridad Pública Municipal, Pedro Mendivil dijo que más que cuidar o blindar edificios, se otorgaría seguridad a las participantes en dicho evento.

La alcaldesa de Mexicali, Norma Bustamante, por su parte, se pronunció a favor de las mujeres, pero rechazó los actos de violencia.

Así se llevó a cabo una conmemoración del 8M en BC, donde muchas de las demandas de seguridad y justicia a las mujeres siguen siendo las mismas que años anteriores.

La verdad sea dicha.

*- La autora es directora del portal MF Noticias Mexicali.