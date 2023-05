Tanteándole el agua

POR EL DERECHO A LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN

Si somos realistas y emitimos nuestra opinión sobre los partidos de oposición en México, deberemos aceptar que los que se auto designan como tales, no tienen nada en que apoyarse para que se les reconozca con esta cualidad. La verdad, aparte de Morena, no existe otro partido que tenga militancia activa y reconocida. El cansancio y las traiciones constantes al electorado llevaron a los electores a votar de manera radical, contra el PAN y PRI. Ahora estos dos solo pueden alardear de tener una dirigencia activa, pero sin militancia. La verborrea y la corrupta dinámica con la cual se conducían cotidianamente, fueron los alicientes que ahuyentaron a quienes durante más de setenta años apoyaron a los del tricolor. El PAN no logró, aunque sea, consolidarse y llevar a la presidencia de la República a un tercer candidato. Como tampoco logró que Calderón -quién de manera gansteril logra tomar protesta- y Fox -quién va y le besa la mano al Papa- se comportaran de manera honesta y consecuente con sus programas de gobierno propuestos. Inmediatamente, demostraron que no tenían la intención de respetar las leyes, ni de cumplir con probidad lo que enarbolaron en sus campañas. Ahora, por esa actitud triunfalista con que se condujeron, y con la idea de que al haber ganado dos, ya eran invencibles, se ahogaron en la corrupción que incrementaron. Mientras que el PRD ha sido siempre, un simple seguidor del más fuerte y, como ahora, Patiño de los otros dos.

Por más que se desgañitan, criticando los errores que constantemente produce AMLO, agarrándose de ellos para intentar motivar a los mexicanos a que vuelvan a votar por ellos, no podrán siquiera producir una votación significativa. Aunque pudieran ganar dos estados de la República, estos siguen sin ser realmente de nadie. En ese sentido, los resultados de las encuestas de preferencia para las próximas elecciones, invariablemente ponen a los precandidatos de Morena como los favoritos. La base de la población que manifiesta su preferencia por este partido, son las personas de más de sesenta años, que están recibiendo los apoyos monetarios bimensuales del Programa Bienestar para Adultos Mayores. El lloríqui de Fox, cuando le plantearon la pensión, dijo que el país se iría a la quiebra si se instrumentara. Los priistas, por su parte, argumentaban lo mismo en tratándose del aumento a los salarios mínimos. Estas dos actitudes antipatriotas los llevaron al fracaso y allí los tendrán por muchos años.

Con estas reflexiones no estoy, de ninguna manera, afirmando que nuestra situación actual es la ideal. Por el contrario, los faltantes que está dejando AMLO, como son, la terrible inseguridad; la infantil idea de que la violencia y la delincuencia se resuelven con abrazos; y su incapacidad para atender asuntos tan graves como el derecho a la información, entre otros, no dan muchas esperanzas de que vayamos a tener un México mejor, en el corto, mediano y largo plazos. La delincuencia ha escalado hasta sitios nunca vistos, y es indudable que ejercen el poder y son capaces de traer a las fuerzas gubernamentales en jaque. El crimen organizado está poniendo la agenda, y el gobierno la sigue sin poder dar alternativas de restablecimiento del orden. Vale.

*- El autor es licenciado en Economía con Maestría en Asuntos Internacionales por la UABC.