Sugerencias para “El buen fin” 2022

Este evento de descuentos en tiendas físicas y en línea será del 18 al 21 de noviembre, puede ser una gran oportunidad para comprar y ahorrar con las increíbles ofertas y descuentos de la temporada que dicen ofrecer las empresas. El objetivo fundamental del Buen Fin es impulsar el mercado interno, motivar el consumo y beneficiar al consumidor final con los precios “más bajos” del año en diversos

bienes y servicios. A partir del 2015, doce gobiernos estatales en el país participaron en el adelanto del aguinaldo a sus trabajadores, se ha considerado que el evento ocasiona sobreendeudamiento para las familias y que el valor presente de los gastos incurridos es, de hecho, perjudicial para los compradores. Aunque muchas tiendas y empresas venderán más barato sus productos, muchas otras no lo harán, sí en cambio incrementarán el precio a los productos. Por ello, debes estar muy alerta y ser cuidadoso para encontrar las mejores ofertas. Si estás pensando en participar activamente como comprador durante este evento, considera lo siguiente: Reconoce si es una necesidad interna, en otras

palabras si realmente requieres hacer una compra en estos días de promoción o solo te estas dejando llevar por la mercadotecnia de este evento orientado a despertar en ti una necesidad externa. Haz una lista de necesidades: hacer un registro de lo que debes comprar de primera necesidad te ayudará a no caer en gastos inútiles. Compara los precios del producto seleccionado en las distintas plataformas online contra las tiendas físicas que te pueden ahorrar el pago de envío. Busca las ofertas relámpago en algunas tiendas en línea, en los días del buen fin las tiendas publican promociones espontáneas por tiempos limitados, activa las notificaciones en su celular o computadora. Si eliges comprar a meses sin intereses, aplica esta decisión a la adquisición de muebles, productos de línea blanca o incluso aparatos electrodomésticos como hornos o licuadoras. Su tiempo de vida es de varios años, así que para cuando liquides tu deuda, estos artículos aún te servirán. Viaja con mejores precios, puedes encontrar paquetes que incluyen el transporte y el hotel que convienen sobre todo si se usarán en fechas próximas y si son para temporada baja. Por ello, analiza mejor tus opciones y no te dejes llevar por promociones, porque aunque sea una buena promoción si no lo necesitas al final será una pérdida. Si estás pensando adquirir una tablet, realiza tu compra a no más de 6 meses sin intereses o pagar en efectivo. Estas son prácticas de un consumidor inteligente, tómalas en cuenta. Es importante revisar los plazos, condiciones y costos de entrega. El vendedor está obligado a cumplir lo que pone en el anuncio. No satures los meses sin intereses de tu tarjeta de crédito, recuerda que te restan liquidez cada mes al tener que pagar el importe mensual.

Las ofertas y promociones que encontrarás durante El Buen Fin, deben ser claras y precisas. Si no cumplen con lo que ofrecen presenta tu denuncia con nosotros.

*- La autora es coach financiera.