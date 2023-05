Su Majestad

SOMOS LO QUE HACEMOS

Tuve la oportunidad de estar en Londres justo una semana antes de que se celebrará la ceremonia de coronación de Carlos III, personalmente me resulta incomprensible que una persona pueda ser considerada monarca por “por gracia de Dios”; comprobar cómo el Estado Inglés ha llevado los preparativos para la misma y que una inmensa mayoría espera con ansia la fecha me resultó contrastante para alguien como yo, ajeno completamente a la teoría monárquica del Estado.

Me resulta increíblemente paradójico que un país en dónde el grupo gobernante habla de la pérdida de privilegios, de no ser conservadores y de rechazar las prácticas del pasado, López Obrador tenga más poder y muchos menos contrapesos que los que tendrá Carlos III en su figura de jefe de gobierno de la Gran Bretaña; en nuestro país AMLO ordena sin pudor alguno a senadores y diputados emanados de su partido y estos no se atreven siquiera a leer las propuestas de ley que por orden presidencial aprueban sin revisión alguna.

Carlos III vive en un palacio, igual que Andrés Manuel, al diablo con el cuento de que Los Pinos era opulencia, créame, conozco ambos y sí, nuestro presidente vive en uno, a ambos los sostiene el Estado, por ello es una burla cuando AMLO habla de que nadie debe de ganar más que él, es que una cosa es el sueldo y otra muy diferente son los emolumentos, al presidente y a su familia se la da casa, comida, vestido, ayudantía, servicios de seguridad, seguridad social, transporte y los cuidados médicos de la más alta calidad, al igual que lo hacen los ingleses con la familia real. La retórica presidencial habla de los sueldos de los consejeros del INE cuando hasta el servicio de limpieza de la casa de los hijos de Andrés Manuel es pagado por el Estado Mexicano, pobres militares que terminaron limpiando los pinches baños de los hijos de Andrés Manuel, lo bueno es que estos iban a ser diferentes.

El 29 de marzo del 2020 publicamos un desplegado con miles de firmas en diarios de circulación nacional titulado “México No es su Imperio” lo suscribieron en su mayoría mexicalenses que vimos con profundo pesar como la hoy gobernadora, entonces alcaldesa, se plegó al designio imperial y sin importarle a ambos el estado de derecho se violó la ley y con ello se perdió la inversión más grande en la historia del estado; en Inglaterra se tendrá el tesoro real, las tradiciones que en siglos la realeza ha acumulado, la parafernalia cursi de la nobleza absurda y conservadora, pues bien, ni la fallecida reina tuvo ni el nuevo rey tendrá siquiera poder alguno para realizar los excesos que Andrés Manuel comete cotidianamente en el gobierno federal; el último, el haberle ordenado a sus senadores que no se nombren consejeros del INAI. Difícilmente hay democracia alguna, como lo es la nuestra, en donde el jefe de gobierno ostente el poder que en nuestro país ejerce López Obrador.

“El Estado soy Yo” célebre frase del monarca Luis XIV, resume muy bien la forma en la que Andrés Manuel ha conducido su gobierno, sin contrapesos, sin gobernadores y alcaldes dignos de los votos que los llevaron a gobernar, acompañados de meros levanta dedos en los Congresos; poco importa del que se trate. Parafraseando; “El Estado es él” #MiVotoNoSeToca

*- El autor es empresario, ex dirigente de la Coparmex Mexicali.