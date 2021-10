Son 2,190 días

En efecto, ese número, unos más unos menos, son los que tendrá Marina el Pilar para que desde su posición y liderazgo como gobernadora de Baja California, pasemos de la esperanza (como lo señaló en su plan de campaña), a un real desarrollo modernizador.

Recuerdo que en días de campaña señalaba yo lo necesario que era que los “100 días para iniciar la historia” como lema para acercarse a los votantes, fueran más allá de esperanza. Ahora, a unos cuantos días, debe trabajarse con ahínco y tenacidad para que cada uno de los más de 2 mil días, transformemos nuestro estado, que sea posible construir y consolidar una mejor convivencia social y un impulso decidido y con certeza jurídica, para los emprendedores sean personas en lo individual, o empresas no importando su tamaño ni sector en tanto se encuentren en actividades permitidas.

En un espacio anterior a las elecciones, señalaba que era correcto lo de avanzar en la transformación -cuarta según esto- pero que fuera verdadera no por la forma de actuar y pensar a partir del próximo lunes 1 de noviembre, me refería y lo vuelvo a señalar, a que en efecto veamos resultados siempre bajo decisiones apegadas al estado de derecho y no a definiciones personales o por presiones desde el centro del país. Logros que espero se vayan cimentando y construyendo en rubros tan amplios como salud, seguridad, y educación, que van de la mano del desarrollo económico y, sin este, no puede haber bienestar por más que se distribuya dinero en programas sociales.

Un primer aspecto en el que deberá darse definición, por ejemplo, es en la energía. Lo señalo porque siendo un estado con varias fuentes naturales como el sol, el aire e incluso el agua, son factores para generar energía eléctrica sustentable, amigable al medio ambiente y no contaminante como se propone al regresar a fuentes de carbón y/o petróleo.

Este es un tema que, sin duda, definirá por dónde iremos los próximos seis años: como se dice popularmente, hay sólo dos sopas. Una es respaldar la lógica del cuidado del medio ambiente y estar en dirección con el futuro no sólo de Baja California sino del mundo entero por el cambio climático o, en sentido inverso, la sopa de volver a esquemas del pasado que puede poner incluso en riesgo el abastecimiento de energía para los hogares, comercio y sectores industriales de clase mundial como los que tenemos aquí en Mexicali o en Tijuana, por mencionar dos de nuestras principales ciudades.

Insisto en lo de dar resultados, porque se ha señalado que durante los próximos 6 años del gobierno de nuestro estado se harán las conferencias mañaneras supuestamente cambiando el formato pero, como quiera que sea, espero no se conviertan en distractores o cortinas de humo (como muchas veces ha sucedido aquí en nuestro estado y a nivel federal día con día cuando menos de lunes a viernes) y sí, en cambio, que sean plataformas de comunicación para reportar logros de parte del ejecutivo estatal.

Al igual que lo expresó el presidente en reciente viaje, confió en la honestidad de la primera gobernadora en Baja California y que sus principios sean de inclusión y de transparencia para que también tenga todo el apoyo del gobierno federal y de quienes habitamos este dinámico estado.

* El autor es Consejero y Consejero Nacional de Index, además de Director de Recursos Humanos para LatinAmérica en Newell Brands.