Serotonina vs. Dopamina

“Disfruta los placeres presentes de tal manera que no perjudiquen los futuros”. Séneca.

Dopamina es un neurotransmisor que nos indica que algo nos gusta y nos hace sentir bien, y nos lleva a decir que queremos más. Serotonina también es neurotransmisor que nos indica una gran satisfacción o felicidad por algo, y que no nos hace necesitar más. Son dos cosas diferentes. Hay un tercer elemento, el cortisol, que es la hormona del estrés. Esta nos ayuda a cuidarnos de hacer tonterías.

QUÉ PASA

Cuando tenemos situaciones de estrés muy seguido y constante, exceso de cortisol en el organismo, entramos en una disfunción que consiste en lo siguiente: dejamos de ver el futuro y nos penetramos en el presente, por lo tanto buscamos la gratificación al instante, no podemos estar sin ella. Ejemplo muy sencillo, nos sentimos “presionados” y recurrimos al alcohol o a una droga para sentirnos mejor y relajados.

La Dopamina provocada por el placer y aunado al cortisol nos lleva a buscar más placer, y al estar excitando las neuronas constantemente estas terminan por agotarse y empezar a morir, y además nos va llevando de la mano este comportamiento a una adicción.

Por el lado de la serotonina, al estar inhibida por el uso de la dopamina nos lleva a la depresión. Aquí es importante hacer notar que el placer en el organismo es bueno: si no existiera no nos levantaríamos de la cama en la mañana, no saldríamos a buscar el pan nuestro de cada día, no nos interesaría comer, etc.

DIFERENCIAS

Recompensa y placer son sinónimos; satisfacción y felicidad son sinónimos. Y actualmente en la sociedad hay un error: se busca la felicidad en el placer, y esto nos es lo adecuado. Hay que entender las diferencias entre estos dos conceptos. Acorde con Dr. Robert Lustig, experto en el tema, estas son algunas de ellas, a) el placer es de corto plazo, como puede ser una comida, la satisfacción por algo puede durar toda la vida, como es haber logrado un campeonato; b) el placer es visceral, lo sientes en el organismo, la satisfacción es etérea más allá de nuestros sentidos, como puede ser la graduación de un hijo.

C) el placer está en tomar o apropiarte de algo, como puede ser ganar en un casino, la satisfacción está en dar o hacer algo sin esperar retribución alguna; d) placer generalmente se puede lograr estando solo como puede ser disfrutando un postre, la satisfacción es compartida con un grupo como cuando se festeja un cumpleaños en familia y amigos. E) placer requiere substancias: alcohol, droga, tabaco…la satisfacción no requiere alguna de ellas. F) placer puede lograrse por medio de comportamientos como ir de compras, manejo de redes sociales, apostar, etc… y cuyo exceso puede terminar en adicciones, mientras que la satisfacción no conlleva adicción alguna ni necesita de comportamientos específicos.

A manera de conclusión podemos afirmar que placer es dopamina, y satisfacción o felicidad es serotonina, y entre más busquemos el placer menos será la felicidad que obtengamos. Y a lo que venimos es a ser plenos y felices utilizando el placer como instrumento no como fin ¡Feliz domingo estimado lector!

*- El autor es socio del Despacho Asesores Ballesteros.