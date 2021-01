Ser uno más, o alguien distinguido

Rodéate de gente que te recuerde tu futuro más que tu pasado.

Refrán popular.

La semana pasada comentábamos de motivadores para 2021, y hoy en la primera colaboración de este año vamos a tratar sobre cinco aspectos que a nivel personal se necesita considerar para que este año sea estupendo. Si te interesa el tema sigue leyendo.

Toma las cosas en serio

El primero de ellos acorde con Jim Rohn es el tomar las cosas en serio. Y esto lo demostramos con dos cosas: si tenemos objetivos para este año, los cuales pueden ser económicos, de lo que nos interesa adquirir, de lo que nos interesa compartir. Y lo otro es que tanto nos interesa aprender. Dentro de 12 meses no seremos la misma persona, y ojalá que sea para bien.

Un segundo aspecto es el de manejarnos con más inteligencia. Y para esto es necesario conseguir la información válida para nuestros proyectos, leer los libros que atáñen a nuestro desarrollo profesional, cultural y de entretenimiento. Aquí destacó algo: hay personas que gastan más en comida chatarra que en libros, y que navegan más en internet que leer. Esto francamente no ayuda mucho.

Otra manera de manejarte inteligente es aprender de tus errores y fracasos, y mejor lo que puedas aprender de otros.

En acción

Un tercer aspecto, y reconozco que es el que más me falla: ponerte en acción. Si las cosas que aprendes no las aplicas es como el individuo que compra los materiales de construcción y los apila en el lugar donde se hará la obra pero no construye nada. Aquí te expongo un caso concreto: diseña tu día, organiza tu semana, y lógicamente concéntrate en las cosas importantes, no en las urgentes.

Para los que trabajamos en ventas lo importante es estar frente a un prospecto, no en estar haciendo listas de prospectos. Recuerda: el hacer muchas cosas o andar ocupado todo el día no es signo de productividad. Los resultados que tienes esa es tu productividad. Como la frase de la película de Jerry McGuire: “show me the money”.

Cuarto y quinto.

Un cuarto aspecto sería el estar excitado por lo que puedas lograr este año. Y no nos referimos al entusiasmo y a mentalidad positiva, sino a estar consciente de que tenemos el potencial para lograr lo que nos interesa. El problema de un ser humano no es la capacidad, sino la falta de juicio en su toma de decisiones. Y darte cuenta que en el momento que optes por cambiar en ese momento ya iniciaste el cambio. Y a perseverar.

Y un quinto y último aspecto sería el de reflexionar. Si al final del día haces un pequeño examen de cómo te fue en la jornada, si dedicas una hora para analizar cómo te fue en la semana, si dedicas una tarde para reflexionar como te fue en el mes, y si dispones de un fin de semana para revisar cómo te fue en el año, es de un impacto enorme: donde estarás en dos, tres, cinco años, será enorme la diferencia.

Y si te fijas, estimado lector, estas características que acabamos de mencionar obsérvelas en personas que consideres exitosas o que sean modelo para ti, y verás que tienen todas. Así que ya sabes, si te interesa seguir siendo uno más, o alguien distinguido. ¡Feliz domingo, y feliz año!

*- El autor es socio del Despacho Asesores Ballesteros.