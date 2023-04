Ser CABALLERO debería de ser una forma de vida, una misión del hombre ante el mundo y su comunidad. Es la manera más cordial y educada de comunicarse con su familia, trabajo y sociedad.

La palabra CABALLERO tiene muchas connotaciones positivas. Sin embargo, he constatado que en la realidad cada vez es menos creíble. Parece ser que un CABALLERO es sinónimo de duda, de ser poco real y que finge para conseguir algo a su favor.

Cuando se hace presente un hombre con actitudes propias, educadas, amables y atentas se quedan mirando con extrañeza. Parece ser que viene de otro mundo porque en este planeta tierra, ya no existimos.

Incluso cuando uno saluda, somos objeto de críticas y solo una persona de nuestra generación lo entendería. Sin embargo, las nuevas generaciones buscan respeto y cuando se les otorga no lo creen.

Se escuchan expresiones como “No es real”, “Tengo mis dudas”, “Esta fingiendo”, “Lo que yo he conocido no coincide con esta persona”, “Desconfío de este hombre”, “No me late”, etc.

Pero también escucho a la mujer asombrada y que expresa con admiración “Vaya hasta que conozco a un CABALLERO en toda la extensión de la palabra”, “Hace mucho tiempo que no me encontraba a un tipo así”, “Da gusto encontrar a esta clase de hombres”, etc.

Y finamente puedo decir que hay mujeres que se asustan porque no creen lo que sus ojos están viendo. Y no las culpo si su pasado está lleno de patanes, machistas, controladores y misóginos.

Pero entonces… ¿Qué es un CABALLERO en la actualidad?

1.- Un CABALLERO es un hombre educado que se define por los actos desinteresados que realiza y sus buenos modales, eso que cautiva de manera sincera y espontánea a las personas a su alrededor. No se trata sólo de un hombre que nace en cuna de oro. Hoy en día, un CABALLERO es aquel que desde cualquier clase social o condición se comporta de manera cortés. Recuerdo que mis Padres fueron muy enfáticos conmigo en este tema, hicieron buena chamba.

2.-Un verdadero CABALLERO valora sus relaciones. Ellos saben qué son y qué valores son importantes para ellos. No presumen, no adulan, no mienten y son leales a sus principios. Cuando el clásico hombre trata de impresionar a su "pareja" o mujeres diciéndoles lo que quieren escuchar, sin que realmente eso les dignifique, revela que no son caballeros en absoluto. Un CABALLERO no hace esto.

3.- Las mujeres son iguales y diferentes a los ojos de un verdadero CABALLERO. No se dejan influenciar por las costumbres de la comunidad, se distinguen entre los demás. El respeto por la vida es lo más importante. De hecho, pueden ser amigos de una mujer sin querer tener un encuentro sexual con ella. Es paciente, amable, comprensivo, inteligente, firme y leal. Aunque el término lealtad también pareciera no existir. Pareciera ser una cualidad rara. Y se escuchan y se leen en redes sociales “Todos son iguales” Pero cuando se es un CABALLERO la lealtad cobra vida para convertirse en una realidad.

4.- Un verdadero CABALLERO es falible. No es perfecto. Nadie lo es. Siempre está en evolución. Su lema es “escucho, aprendo y aporto valor”. Está consciente que será el foco de atención en una reunión donde lo estarán juzgando, pero a él eso no le importa porque su nivel de autoestima y seguridad son su mejor arma.

5.- Un verdadero CABALLERO admite que no siempre tiene razón. Sabe decir “Lo siento soy ser humano después de todo”, “No lo había apreciado en esa forma” y “Me equivoque pondré mayor atención” y además lo dice sin tapujos y con total y absoluta honestidad. Y justo aquí es cuando un CABALLERO cobra importancia.

Cualquier hombre puede lucir como un CABALLERO, ese estereotipo de traje, perfumado y bien arreglado. Sin embargo, eso no los hace caballeros si no revelan su verdadera intención. Las mujeres de todas las edades aprecian a un hombre que intenta actuar con cortesía, especialmente hacia ellas y sus seres queridos. Ser un CABALLERO no requiere horas clases de etiqueta, sino más bien poseer una sensibilidad propia y sobre todo ser genuino en sus acciones. Lo que un CABALLERO hace puede decir mucho más que un argumento barato.

SÉ EL TIPO DE HOMBRE QUE QUISIERAS PARA TU HIJA

En lo personal yo siempre he tenido una admiración muy especial a las mujeres luchonas, independientes, que vienen de la cultura del esfuerzo, muchas ellas padres y madres y eso las hace muy valiosas porque no necesitan de ningún hombre para salir adelante. Les ha tocado lidiar con toda clase de hombres muy distintos a un CABALLERO.

Si este artículo te movió, te aconsejo que emigres a ser un CABALLERO. No será fácil. Tendrás que hacer a un lado tu tonto ego y entender que la mejor manera de ser útil para esta sociedad tan lastimada es siendo cortés en tus palabras y en tus hechos. Te ofrezco 4 tips que deberás de desarrollar si es que deseas emigrar o reforzar lo que ya tienes:

1. Ofrécete para ayudar a cualquier mujer. Las mujeres que son independientes no necesariamente solicitarán tu ayuda, pero eso no quiere decir que no la vayan a aceptar y apreciar.

2. Escucha lo que te dicen con auténtico interés. Sé empático y deja el celular a un lado. Sé escucha activa. No seas desinteresado y mal educado.

3. Trata a todas las mujeres por igual. Abre la puerta para todas las mujeres, no sólo para las muy atractivas. Un hombre que elige a las mujeres que trata bien no es un caballero, es un jugador. Sé considerado con sus amigas y parientes, todas apreciarán la consistencia de tu forma de ser.

4. Mantén la calma cuando la situación se pone compleja. Un CABALLERO maneja las situaciones con aplomo, sin gritar, vociferar o maldecir a la gente. Una cabeza fría te permite tener suficientes modales y conciencia de ti mismo para resistir ataques. Se un ejemplo de aplomo y ecuanimidad.

LAS MUJERES DICEN QUE TODOS LOS HOMBRES SON IGUALES. UN CABALLERO PRUEBA QUE ESTÁN EQUIVOCADAS.

Al final de cuentas un verdadero CABALLERO se muestra primero respeto así mismo, tiene muy claro el concepto de amor propio. De ahí parte y muestra respeto hacia los demás. Te muestra respeto hacia tu persona, no solo frente a los demás, sino también en la propia relación. Nunca se impone frente a ti, entiende tus espacios y te deja ser. Además de ser amable, educado y tratarte siempre de la mejor manera.

No somos los de antes…somos los de ahora en ADELANTE.

* El autor es Director de Tafoya y Asociados.