Sembrando conciencia para cuidar el planeta

La Navidad está a la vuelta y con ella las viejas costumbres de encender fogatas y usar pirotecnia. Recuerdo esas mañanas del 25 de diciembre pobladas de una espesa nube gris con olor a pólvora y leña quemada.

Esas prácticas han tornado a Mexicali en una ciudad irrespirable. Aquel azul del cielo que miraba desde mis escasos años de infancia se ha ido desvaneciendo. Mi ciudad se está volviendo gris, congestionada y atrapada por las fábricas, el tráfico y la añeja cultura de cocinar con estufas de gas.

Antes de emigrar a Arizona, aun podía mirar algunos atardeceres gloriosos, y durante los días de lluvia era posible observar el Centinela y los cerros que rodean de una forma mágica a la ciudad. En esos momentos, era como si me encontrara en otro lugar, con un cielo despejado, con perspectiva y un bello paisaje.

Quisiera uno devolver el tiempo, para volver a ser esa niña en aquella ciudad clara y abrazadora, pero el tiempo y la creciente urbanización van dejando su lúgubre sello. Pero aunque no podemos devolver el tiempo, sí podemos hacer pequeños cambios que a futuro rendirán enormes beneficios.

En lo personal busco plantar una semillita en la conciencia de los latinos en Estados Unidos. Hace meses inicié con un proyecto al que titulé “Cocinando con Limón”, es un canal de cocina que lo pueden encontrar en YouTube.

El objetivo de ese canal es educar a los hispanos sobre la importancia de cocinar con estufas de inducción o eléctricas, y dejar atrás el uso de estufas de gas. Yo sé que existe la teoría entre los mexicanos que al cocinar con gas la comida queda más sabrosa. Créanme, eso no es verdad. Muchas de nuestras abuelas y bisabuelas que cocinaron con leña murieron de enfermedades respiratorias.

¿Sabían que los niños que viven en hogares con estufas de gas corren un mayor riesgo de sufrir enfermedades respiratorias? Como el asma por ejemplo. Es casi como si el niño viviera en una casa donde se fuma todo el tiempo. Por eso, hagamos lo posible por cuidar nuestra salud y la de nuestros seres queridos.

Si pueden cambiar a una estufa de inducción que mejor, pero si no pueden, recuerden que es muy importante tener una ventilación adecuada. Prendan la campana de la estufa, abran las ventanas para que corra el aire y esto ayude a reducir la exposición a los contaminantes que generan las estufas de gas.

Y no olviden esta Navidad pensar en nuestro medio ambiente, no prendan fogatas, ni quemen cohetes, aparte de que están enseñado a sus hijos culturalmente a no seguir con esas prácticas, cuidan el planeta, que es la mejor herencia que le pueden dejar a las siguientes generaciones.

¡Ah y muy importante! Visiten mi canal “Cocinando con Limón” y preparen mis ricas recetas en estas épocas decembrinas.

*- La autora es periodista independiente para medios internacionales.