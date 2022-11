Seguridad ¿dónde estás?

El pasado 12 de noviembre por la madrugada, tres jóvenes mexicalenses fueron atacados a balazos en La Rumorosa, con un saldo de una persona herida con cinco impactos y otro joven levantado y encontrado horas más tarde decapitado y dentro de una bolsa negra en el panteón del Centinela en Mexicali.

Los tres viajaban en una camioneta Hyundai Santa Fe, llegaron a tomarse una fotografía junto al letrero de la calle, recién nombrada, Jaime Maussan, periodista del fenómeno Ovni, tras ser declarada, La Rumorosa, La Capital Mundial del Fenómeno Ovni. Llegaron unos individuos y entonces decidieron regresar a Mexicali, pero en el camino, sus perseguidores les empezaron a disparar hiriendo a Fernando, que conducía el vehículo y al Jorge. Al salirse del camino detuvieron la marcha y los agresores siguieron disparando y se llevaron a Fernando, que como decía al principio, fue el 15 de noviembre que se localizó el cadáver.

Se confirma, una vez más, que de nada sirve que a unos cuantos kilómetros, antes de subir la Rumorosa haya un retén militar, si los criminales pasaron frente a los militares armados y con un cadáver a bordo y nadie los revisó, únicamente se revisa a quienes van a subir la sierra no a los que bajan.

Marina del Pilar Ávila Olmeda, gobernadora de Baja California cumplió un año como tal y la inseguridad y los crímenes continúan a pesar de declarar el gran amor que le tiene el presidente Andrés Manuel López Obrador a este estado al mandar cientos de Guardias Nacionales y cientos de militares, pero los homicidios continúan, amor sin resultados.

¿Qué dice el responsable de la seguridad en el Estado? El general Gilberto Landeros, Secretario de Seguridad Ciudadana dijo que había reportes de la presencia del Cártel Jalisco (Nueva Generación) en La Rumorosa. También dijo “hemos tenido aseguramientos que pertenecen al Cártel Jalisco (CJNG), hemos tenido en esa área a gente que pertenece al llamado Ruso”.

Todavía destaca que si tuvo difusión este ataque es porque uno de los agredidos trabajaba con una diputada (del PAN), “este es un evento que ha adquirido más impacto social por tratarse de gente que servía a la señora diputada”, la diputada es Santa Alejandra Corral Quintero.

Para el Fiscal General del estado, Ricardo Iván Carpio dijo que una de las hipótesis era que los habían confundido los homicidas. “Los confundieron con miembros de un grupo criminal antagónico, ellos tratan de huir y es cuando ocurre la agresión”. Según Iván Carpio podrían ser miembros de un grupo criminal dedicado al robo de combustible, Huachicoleo, trasiego de droga en grandes cantidades y tráfico de personas en Tecate.

Si ya saben lo que hacen, dónde lo hacen, qué grupos trabajan en esa zona, ¿por qué con esa disque coordinación federal y estatal no los han detenido. Bueno según Iván Carpio hay dos detenidos relacionados con estos hechos, “podemos comentar que a las persona que componen este grupo criminal las estamos buscando en coordinación con autoridades federales en otros estados de la República, lo cual significa que es altamente probable que ya no se encuentren aquí”. Por supuesto que no.

La inseguridad marcha impune por territorio bajacaliforniano, muchos discursos, muchas declaraciones, muchos Guardias Nacionales, mucho Ejército Mexicano, mucha policía estatal y las municipales, pero se siguen encontrando ejecutados a la orilla de las carreteras, en los canales, en las calles y pareciera que a Marina del Pilar no le importan los muertos, ni las muertas.

*El autor es Periodista independiente.