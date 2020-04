Jaime Bonilla Valdez, gobernador de Baja California, influenciado, tal vez, por el conflicto suscitado entre los colectivos “en defensa” del agua y la empresa cervecera Constellation Brands por el consumo de agua; así como la cantidad de empresas que han consumido millones de metros cúbicos de agua sin pagarla, propuso la creación de la Secretaría para el Manejo, Saneamiento y Protección del Agua.

Por un lado fusiona secretarías y por otro crea nueva secretaría del agua. La pregunta salta inmediatamente, ¿es necesaria una secretaría del agua? ¿Los organismos existentes están rebasados o son inoperantes? ¿El estar continuamente en las instalaciones de la Comisión Estatal del Agua de Tijuana y descubrir que mucha gente adinerada no paga el agua?

No lo sé ni me lo va a decir a mí en particular, pero como nativo de Tijuana, Bonilla Valdez sabe y tal vez vivió la escasez del vital líquido en su casa de la colonia Libertad cuando era chico, no lo sé, pero ahora de adulto, ahora de gobernador de baja California tal vez quiera hacer cambios importantes para que a nadie le falte el agua, tal vez.

El secretario general de gobierno, Amador Rodríguez Lozano, una vez repuesto de su infarto cerebral, presentó ante el Congreso del Estado varias iniciativas. La creación de la secretaría antes mencionada, que por cierto será la rectora de todos los organismos del agua y por supuesto reformas a algunos artículos de leyes relacionadas con el agua.

Estas leyes deben de tener sanciones más enérgicas contra los evasores de pagos, los que desperdician agua, los que se roban el agua, etc. Por ello, se propone reformar algunos artículos de las siguientes leyes: Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado, Ley de Fomento a la Cultura del Cuidado del Agua, Ley de las Comisiones Estatales de Servicios Públicos y Ley que Reglamenta el Servicio de Agua Potable.

La creación de una nueva secretaría implica, también, la eliminación de otros organismos estatales como la Comisión Estatal del Agua. ¿Los empleados serán reubicados en la nueva secretaría o los van a echar a la calle? ¿Cuánta gente nueva será contratada? ¿Qué funciones tendrá? Una vez que conozcamos todas las reformas y las atribuciones de la nueva secretaría serán contestadas estas preguntas, ya que señalaban a las administraciones azules que todo lo hacían sin consultar al pueblo, los nuevos no están muy lejos de lo mismo, aunque Amador Rodríguez diga que las iniciativas son para apoyar a los ciudadanos y así contar con un marco jurídico moderno y a la altura de los bajacalifornianos.

Se necesita una secretaría que sancione duramente a los empresarios que no pagan el agua y a los funcionarios que los solapan deben ir a la cárcel por mucho tiempo, para que no se comercie en lo oscurito con el vital líquido que mucha gente, aún ahora, no cuenta. Según el Artículo 115 Constitucional, el manejo del agua potable es responsabilidad de los ayuntamientos, pero no así en Baja California.

Es de dominio estatal. Ojalá con las reformas vengan cambios en las redes de agua potable en todos los municipios, para evitar el rompimiento de tuberías y el desperdicio de millones de metros cúbicos de agua. Habrá que analizar estas nuevas iniciativas.

* El autor es periodista independiente.