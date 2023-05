Se está realizando obra

No será la primera ocasión en que en el “Chavinda”, que con frecuencia asisto a jugar carambola de tres bandas, (disculpa a los protocolos de la comunicación) algunos clientes me han reclamado: “¿Qué trae usted contra López Obrador?”. Todo esto por no ser un aplaudidor permanente del presidente y por el contrario comentar sus desafíos y sus ataques permanentes a quienes no piensan como él.

Pude con razones y palabras conciliadoras explicar a mi amigo (es mi amigo) que respeto a nuestro presidente con frecuencia también, me refiero a lo bueno de su administración y los cambios que está realizando en varios tópicos que benefician sin duda a una gran mayoría de mexicanos en general. El salón de juego no era, por otra parte, el lugar adecuado para un intercambio de ideas ni el momento, y por lo tanto, sólo lo escuché con atención y punto.

Sin embargo este envío va dedicado a la alcaldesa Norma Bustamante y sin duda a su director de Obra Pública, que ignoro su nombre: ¿Ingeniero, arquitecto, político de Morena? Vaya usted a saber. Pero en este momento retomo de nuevo la crítica a los políticos morenistas. Norma Bustamante es ¿morenista? Por conveniencia, como cientos más ya que ha servido Norma en todos los partidos políticos. Con el PAN fue directora del CEART en donde, por cierto, su desempeño manifestó un desinterés relativo a los expositores en el recinto (tema que no tocaré). En este caso me referiré a la vez a Marina del Pilar Olmeda, la actual gobernadora, y su permanente declaración de que en su administración sí se estaba realizando obra pública, no como en los gobiernos anteriores que solo pavimentaban las calles en torno a sus vivienda, esto es a la vez, regresando al reclamo de mi amigo: es decir: los políticos morenistas con frecuencia usan el subterfugio para ganar adeptos, votos o admiración del pueblo, el pueblo bueno y sabio. De esto es maestro magistral López Obrador. Y en referencia a la vez a la obra pública de Norma Bustamante, merece comentario, aparte. En esta administración de Norma sí se está realizando obra pública de verdad y no son solo palabras, pese a que en alguna ocasión, la alcaldesa Norma Bustamante expresó en los medios las mismas palabras citadas de la gobernadora en el inicio de su gobierno: “Que los políticos del pasado solo pavimentaban las calles en torno a sus viviendas. Sin embargo, dejando de lado la politiquería, en estos últimos meses en diferentes puntos o calles de la ciudad se ven cuadrillas de hombres trabajando en las calles de Mexicali. Esta es realidad y no son sólo palabras. Es necesario pasar de las frases politiqueras a los hechos. Eso es lo que deseamos y pedimos todos los mexicanos y no solo el pueblo sabio. Hago la aclaración porque todos los mexicanos somos los pobres, los negros, mestizos o blancos, los ricos o los conservadores. Todos. Todos somos el país. Todos no seremos la mayoría de la que presume Mario Delgado, el presidente de Morena, ya que, todos somos algo diferente al pueblo sabio.

Ahora sí que Norma Bustamante merece un reconocimiento por la obra pública que se está llevando a cabo en Mexicali. Lo que se ve no se pregunta ni se mal interpreta. Hechos son hechos y no solo palabras.

En alguna ocasión escribí: “Obras son amores”. Me sobran razones. Al buen entendedor…

*- El autor es Profesor Emérito, UABC, por la Facultad de Arquitectura. Creador Emérito, ICBC. Artista plástico.