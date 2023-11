¿Se acabará la novela Bonilla vs Marina?

El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, después de 2 años escogió bando en el tiro político más desgastante e innecesario de los últimos tres lustros en Baja California, quizá solamente puede ser equiparado con el pleito entre Hank vs Elorduy – Osuna, aunque este fue entre dos partidos y corrientes ideológicas opuestas. Estoy hablando del pleito de barrio que de manera encarnizada protagonizan Marina del Pilar Ávila y Jaime Bonilla Valdés, quienes se jugaban, hasta este fin de semana, el todo por el todo para mostrar su legitimidad con el movimiento de MORENA y el lopezobradorismo y por el “corazoncito” y espaldarazo de AMLO.

López Obrador se decantó por la joven gobernadora en lugar del colmilludo senador, le apostó al nuevo proyecto morenista en la entidad por encima del patrocinador de antaño. Después de 4 años de denuncias, quejas, demandas, reclamos y desencuentros en contra de Jaime Bonilla que hicieron morenistas de a pie, funcionarios de primer nivel, políticos experimentados y personas de izquierda, el presidente por fin hizo caso: pintó su raya y, sin mencionarlo, dio varios puntapiés al empresario bajacaliforniano, quien siempre tenía como su tarjeta de presentación su relación fraternal con el presidente, todo gracias al béisbol y que Andrés Manuel necesitaba dinero para sus giras por todo el país para formar el Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA), por eso al primero que le cedió la franquicia de este partido en la entidad fue a Bonilla.

Dicen que la realidad supera la ficción, nadie en su sano juicio hubiera pensado que una persona que se decía conocer todos los rincones de Baja California y entender la política fronteriza perdiera el control político, partidista y económico de una entidad en menos de dos años, pues a Bonilla le pasó y solamente se quedó con su mejor arma: el arte del engaño.

En medio del caos en Guerrero y los episodios de violencia en diferentes puntos del país, AMLO decidió venir a BC a darle el espaldarazo a Marina del Pilar, él mimo dijo que no acostumbraba a ir

a los informes de gobierno de mandatarixs estatales. Hay quienes anhelaban que el presidente reuniera a Marina y Bonilla para que fumaran la pipa de la paz (no la de Popeye que siempre usa

el ex gobernador), pero, la realidad es que a las y los bajacalifornianos no nos interesa si se llevan bien o se sacan la lengua Marina y Bonilla, su animadversión personal no le trae nada malo

ni bueno a la entidad, ahora sí que solamente es un problema entre particulares. Por eso nuestra política es tan de rancho, tan burda sin ningún elemento de ciencia política, porque nos centramos en el tiro de bonillistas vs marinistas, curiosamente a este conflicto personal se suben el PAN y PRI como si se tratase de un pleito de rally entre universidades, una kermés o una vil pachanga de vecindad.

Que nos quede claro, es un tiro de dos, no de todes. Y no es un Pumas vs América para que tengan porristas en redes sociales y prensa.

Por eso también preocupa que AMLO y Marina del Pilar le presten tanta atención al senador por Baja California, pero, residente de San Diego. Lo más importante de la visita del presidente no tuvo que ser las muchas indirectas que dijo López Obrador a Bonilla durante sus discursos ni las múltiples

dianas que lanzó a la gobernadora, sino los 10 compromisos que expuso, más de la mitad como respuesta a peticiones que le hicieron en Mexicali, San Felipe y Tecate, que fue donde más cercanía

tuvo con la gente, Nos queda claro que nuestro Delegado del Gobierno de México, diputadxs federales y senadorxs no gestionan absolutamente nada, solo aplauden o entregan cuentas alegres,

por lo que está muy evidente: no nos están funcionando.

**REFLEXIÓN EN VOZ ALTA: En su comparecencia en el Congreso local, por primera vez reconoce el magistrado presidente del Poder Judicial, Isaac Fragoso que el Poder Judicial tiene un rezago en capacitación y aplicación de la justicia con perspectiva de género. Algo que negaban magistradxs del Poder Judicial y que periodistas les hemos venido diciendo desde el 2015.

**FIASCO SEMANAL: La orientadora de CECYTE Centenario en Mexicali interrumpió y corrió de las instalaciones a especialistas del Instituto de la Mujer del Estado porque estaban dando pláticas (con permiso de la Dirección) sobre el programa aborto seguro de la Secretaría de Salud. Al final, directivos tuvieron que ofrecer disculpas a las y los talleristas por culpa de “la Santa Inquisición”.

*- El autor es periodista de Baja California.